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Posted 23 декабря, 19:29

Published 23 декабря, 19:29

Modified 23 декабря, 19:31

Updated 23 декабря, 19:31

Адвокат Гуревич считает, что дети от религиозных браков будут защищены лучше жён

23 декабря 2024, 19:29
Эксперт отметила, что российское семейное законодательство будет распространяться только на первую жену.

Агентство «Ридус» попросило адвоката Сталину Гуревич высказаться по поводу последствий решения совета улемов Духовного управления мусульман России о разрешении мусульманскому духовенству регистрировать браки со вторыми, третьими и четвертыми женами.

Эксперт отметила, что религиозные общины имеют возможность разрешать любое количество браков. Однако они, с точки зрения законодательства РФ, останутся недействительными. Вторая и последующие жены не смогут пользоваться соответствующими имущественными правами. Она подчеркнула, что последствия, которые регулирует российское семейное законодательство, такие как наследство, права на совместно нажитое имущество и так далее, будут распространяться лишь на официальный брак.

Собеседница издания рассказала, что статус детей от подобных браков с точки зрения законодательства РФ, лучше, чем у второй и последующих жен. Она пояснила, что дети защищены законом независимо от того, родились они в законном браке или нет. Отец имеет обязанности по их содержанию, а дети имеют право на наследство.

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