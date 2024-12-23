Адвокат Гуревич считает, что дети от религиозных браков будут защищены лучше жён

Собеседница издания рассказала, что статус детей от подобных браков с точки зрения законодательства РФ, лучше, чем у второй и последующих жен. Она пояснила, что дети защищены законом независимо от того, родились они в законном браке или нет. Отец имеет обязанности по их содержанию, а дети имеют право на наследство.