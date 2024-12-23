Бывший диктор радиоузла скончалась в Нижнем Тагиле

Родилась она в Новосибирске. После школы Майя Сергеевна окончила университет по специальности «Филология». Когда она вышла замуж, то переехала с мужем в Нижний Тагил. Там она 35 лет была научным сотрудником музея ИЗО. Уже в 70-80 годах Майя Сергеевна стала диктором на городской радиостанции.