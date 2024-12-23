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Posted 23 декабря, 06:57

Published 23 декабря, 06:57

Modified 23 декабря, 06:58

Updated 23 декабря, 06:58

В Нижнем Тагиле скончалась экс-диктор радиоузла Майя Куликова

Бывший диктор радиоузла скончалась в Нижнем Тагиле

23 декабря 2024, 06:57
Фото: 1MI.

В Нижнем Тагиле скончалась экс-диктор радиоузла Майя Куликова

Бывший диктор радиоузла Майя Куликова скончалась в возрасте 89 лет в Нижнем Тагиле.

Родилась она в Новосибирске. После школы Майя Сергеевна окончила университет по специальности «Филология». Когда она вышла замуж, то переехала с мужем в Нижний Тагил. Там она 35 лет была научным сотрудником музея ИЗО. Уже в 70-80 годах Майя Сергеевна стала диктором на городской радиостанции.

По словам дочери Анны, 25 лет мама проработала на станции. Она туда пришла еще в самом начале ее развития.

Также женщина занималась литературной деятельностью и писала стихи, пишет ИА «Все Новости».

Ранее в Нижнем Тагиле в возрасте 93 лет скончалась почетный педагог детского дома.

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