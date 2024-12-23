Бывший диктор радиоузла скончалась в Нижнем Тагиле

Posted 23 декабря, 06:57
Published 23 декабря, 06:57
Modified 23 декабря, 06:58
Updated 23 декабря, 06:58
Родилась она в Новосибирске. После школы Майя Сергеевна окончила университет по специальности «Филология». Когда она вышла замуж, то переехала с мужем в Нижний Тагил. Там она 35 лет была научным сотрудником музея ИЗО. Уже в 70-80 годах Майя Сергеевна стала диктором на городской радиостанции.
По словам дочери Анны, 25 лет мама проработала на станции. Она туда пришла еще в самом начале ее развития.
Также женщина занималась литературной деятельностью и писала стихи, пишет ИА «Все Новости».
Ранее в Нижнем Тагиле в возрасте 93 лет скончалась почетный педагог детского дома.