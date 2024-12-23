Десятки чебаков наловил рыбак в Свердловской области. Ему помогла подводная камера

Posted 23 декабря, 08:55
Published 23 декабря, 08:55
Modified 23 декабря, 08:57
Updated 23 декабря, 08:57
Мужчина разместил фото в группе «Уральский клуб рыбалки» Вконтакте. Там же на снимке имеется и специальная камера. Она и помогла добиться такого результата.
Мужчина установил прибор примерно на полметра в глубину. Чтобы ловля была более успешной на данном участке, мужчина использовал мотыль в качестве приманки.
Ранее в Свердловской области два рыбака наловили много рыбы на куриные ножки и сало.