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Posted 23 декабря, 08:55

Published 23 декабря, 08:55

Modified 23 декабря, 08:57

Updated 23 декабря, 08:57

В Свердловской области рыбак выловил десятки чебаков

Десятки чебаков наловил рыбак в Свердловской области. Ему помогла подводная камера

23 декабря 2024, 08:55
Фото: «Уральский клуб рыбалки» Вконтакте.

В Свердловской области рыбак выловил десятки чебаков

С помощью подводной камеры мужчина выловил десятки чебаков на Белоярском водохранилище в Свердловской области. Этим он поделился в социальных сетях.

Мужчина разместил фото в группе «Уральский клуб рыбалки» Вконтакте. Там же на снимке имеется и специальная камера. Она и помогла добиться такого результата.

Мужчина установил прибор примерно на полметра в глубину. Чтобы ловля была более успешной на данном участке, мужчина использовал мотыль в качестве приманки.

Ранее в Свердловской области два рыбака наловили много рыбы на куриные ножки и сало.

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