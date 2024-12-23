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Posted 23 декабря, 11:38

Published 23 декабря, 11:38

Modified 23 декабря, 11:40

Updated 23 декабря, 11:40

Детский сад в Нижнем Тагиле стал призером областного конкурса

Детский сад в Нижнем Тагиле стал призером областного конкурса

23 декабря 2024, 11:38
Фото: Управление образования Нижнего Тагила.
Детский сад №187 объединения «Детство» в Нижнем Тагиле стал призером областного конкурса «Самый активный родительский патруль», сообщили в городском Управлении образования.

В текущем году на конкурсе были представлены работы школ № 10, 71, 105, ГМШ и детских садов №18 («Радость»), №176 («Маячок»), а также №179 и 187 («Детство»). Как отметили в Управлении образования, все участники были очень активны.

Третье место по итогам конкурса занял детский сад №187. Жюри оценило креативность и вовлеченность участников процесса.

Ранее лучшим педагогам Свердловской области были вручены почетные грамоты.

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