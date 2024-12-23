Детский сад в Нижнем Тагиле стал призером областного конкурса

Posted 23 декабря, 11:38
Published 23 декабря, 11:38
Modified 23 декабря, 11:40
Updated 23 декабря, 11:40
В текущем году на конкурсе были представлены работы школ № 10, 71, 105, ГМШ и детских садов №18 («Радость»), №176 («Маячок»), а также №179 и 187 («Детство»). Как отметили в Управлении образования, все участники были очень активны.
Третье место по итогам конкурса занял детский сад №187. Жюри оценило креативность и вовлеченность участников процесса.
Ранее лучшим педагогам Свердловской области были вручены почетные грамоты.