Дохлые кошки валяются. Жители 9 поселка в Нижнем Тагиле бьют тревогу из-за собак

Posted 23 декабря, 06:37
Published 23 декабря, 06:37
Modified 23 декабря, 06:38
Updated 23 декабря, 06:38
По их словам, они регулярно направляют жалобы на стаю. Однако они остаются без ответа. Также жители заявляют, что они боятся выходить на улицу, так как днем собаки пугают людей, а в ночное время гавкают.
Один из местных жителей рассказал, что собаки на вид крупные. На улицах, отмечает житель, часто лежат мертвые кошки, которых загрызла стая, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» Вконтакте.
Ранее жители Патона, 6 в Нижнем Тагиле жаловались на полчища крыс.