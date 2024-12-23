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Posted 23 декабря, 06:37

Published 23 декабря, 06:37

Modified 23 декабря, 06:38

Updated 23 декабря, 06:38

В Нижнем Тагиле жители 9 поселка жалуются на стаю беспризорных собак

Дохлые кошки валяются. Жители 9 поселка в Нижнем Тагиле бьют тревогу из-за собак

23 декабря 2024, 06:37
Фото: 1MI.

В Нижнем Тагиле жители 9 поселка жалуются на стаю беспризорных собак

Жители 9 поселка в Нижнем Тагиле сообщают о стае бездомных собак, из-за которых люди боятся выйти на улицу.

По их словам, они регулярно направляют жалобы на стаю. Однако они остаются без ответа. Также жители заявляют, что они боятся выходить на улицу, так как днем собаки пугают людей, а в ночное время гавкают.

Один из местных жителей рассказал, что собаки на вид крупные. На улицах, отмечает житель, часто лежат мертвые кошки, которых загрызла стая, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» Вконтакте.

Ранее жители Патона, 6 в Нижнем Тагиле жаловались на полчища крыс.

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