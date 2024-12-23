«Единая Россия» подготовила инициативы по поддержке студенческих семей

Posted 23 декабря, 18:00
Published 23 декабря, 18:00
Modified 23 декабря, 18:00
Updated 23 декабря, 18:00
Также были обсуждены планы на 2025 год. Это направление продолжает оставаться одним из приоритетных для партии и включено в народную программу.
Секретарь генсовета партии Владимир Якушев выделил несколько ключевых направлений: помощь детям участников специальной военной операции, реализация программы семейной ипотеки и вопросы, касающиеся детской безопасности. Кроме того, он обсудил статус студенческих семей, пишет mkset.ru.
По словам Якушева, в первом чтении уже принят законопроект, который закрепляет этот статус. Необходимо распространять успешные практики из регионов. Также важным является контроль за реализацией программы семейной ипотеки, по которой президент поручил убрать лимиты. Кроме того, депутаты продолжат работать над вопросами детской безопасности, социальной поддержки семей и поддержки многодетных.
Председатель профильной комиссии, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, отметила, что в 2024 году партия добилась принятия свыше 50 новых законодательных актов в семейной области. Еще более 100 новых инициатив находятся на стадии проработки.
Как указано на сайте партии ER.RU, президент также поддержал инициативу «Единой России» и подписал указ, устанавливающий единый федеральный статус для многодетных семей.
Помимо этого, партия намерена привести в соответствие региональные меры поддержки для членов семей участников специальной военной операции и условия их реализации. Среди наиболее распространённых мер — организация и предоставление льготного отдыха и оздоровления для детей участников СВО, а также освобождение от родительской платы за присмотр и уход за детьми таких семей в детских садах, льготы на оплату питания и так далее.
Координатор партпроекта «Крепкая семья» в Свердловской области Евгений Шаповалов рассказал об итогах Года семьи в регионе в 2024 году.
«В Свердловской области помимо единовременных выплат и компенсации отдельных затрат для участников спецоперации и их семей предоставляются горячее питание для детей, первоочередное зачисление в школы, бесплатная психологическая помощь и многое другое. Для многодетных семей в 2024 году представлены дополнительные меры, среди которых: единовременные выплаты, компенсация расходов за аренду жилья, компенсация расходов по ипотеке. Для малоимущих предусмотрены социальные пособия, соцпомощь и другие виды поддержки.
В декабре 2023 года в рамках партпроекта «Крепкая семья» в Екатеринбурге открылся первый в регионе семейный МФЦ. Уже год свердловчане могут прийти в учреждение и в формате одного окна получить всю необходимую поддержку. Сотрудники МФЦ оказывают услуги по поддержке семей, проводят бесплатные консультации с юристами, психологами и социальными педагогами. Второе подобное учреждение открылось в Каменске-Уральском. В 2025 году «Единая Россия» в Свердловской области продолжит поддержку семей», — сказал Шаповалов.