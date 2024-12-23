«Единая Россия» подготовила инициативы по поддержке студенческих семей

В декабре 2023 года в рамках партпроекта «Крепкая семья» в Екатеринбурге открылся первый в регионе семейный МФЦ. Уже год свердловчане могут прийти в учреждение и в формате одного окна получить всю необходимую поддержку. Сотрудники МФЦ оказывают услуги по поддержке семей, проводят бесплатные консультации с юристами, психологами и социальными педагогами. Второе подобное учреждение открылось в Каменске-Уральском. В 2025 году «Единая Россия» в Свердловской области продолжит поддержку семей», — сказал Шаповалов.