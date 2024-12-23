Экс-мэр Среднеуральска задержан по подозрению в коррупции

Posted 23 декабря, 10:32
Published 23 декабря, 10:32
Modified 23 декабря, 10:34
Updated 23 декабря, 10:34
Пост градоначальника Зашляпин оставил в 2021 году. После этого в мэрию города пришли следователи с обыском, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Были осмотрены кабинеты и документы по статьям за мошенничество и служебный подлог. В 2024 году предварительная версия задержания — передача взятки. Подробности пока неизвестны.
Напомним, в декабре 2024 года задержали бывшего главу Дегтярска по подозрению в получении взятки. Он останется в СИЗО до начала февраля.