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Posted 23 декабря, 10:32

Published 23 декабря, 10:32

Modified 23 декабря, 10:34

Updated 23 декабря, 10:34

Экс-мэр Среднеуральска задержан по подозрению в коррупции

Экс-мэр Среднеуральска задержан по подозрению в коррупции

23 декабря 2024, 10:32
Фото: 1MI.
Бывшего мэра Среднеуральска Андрея Зашляпина задержали по подозрению в передаче взятки. Задержание прошло 21 декабря 2024 года.

Пост градоначальника Зашляпин оставил в 2021 году. После этого в мэрию города пришли следователи с обыском, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Были осмотрены кабинеты и документы по статьям за мошенничество и служебный подлог. В 2024 году предварительная версия задержания — передача взятки. Подробности пока неизвестны.

Напомним, в декабре 2024 года задержали бывшего главу Дегтярска по подозрению в получении взятки. Он останется в СИЗО до начала февраля.

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