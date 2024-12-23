Гендиректора «Свердловской пригородной компании» наказали за опоздание электрички

Posted 23 декабря, 09:29
Published 23 декабря, 09:29
Modified 23 декабря, 09:32
Updated 23 декабря, 09:32
Электричка опоздала почти на два часа, вследствие чего люди не сумели добраться вовремя в нужное место, рассказали в пресс-службе региональной транспортного надзорного органа.
В связи с данным происшествием руководителю транспортной организации внесли представление. Кроме того, ему назначили штраф 20 тысяч рублей.
Напомним, 11 октября 2024 года электричка Екатеринбург — Бокситы сломалась около Серова. Пассажиров позднее отправили в другой поезд.