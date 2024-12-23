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Posted 23 декабря, 09:29

Published 23 декабря, 09:29

Modified 23 декабря, 09:32

Updated 23 декабря, 09:32

Гендиректора «Свердловской пригородной компании» наказали за опоздание электрички

Гендиректора «Свердловской пригородной компании» наказали за опоздание электрички

23 декабря 2024, 09:29
Фото: 1MI.
Руководителю «Свердловской пригородной компании» внесли представление за опоздание электрички Екатеринбург — Каменск-Уральский. Инцидент случился в октябре 2024 года.

Электричка опоздала почти на два часа, вследствие чего люди не сумели добраться вовремя в нужное место, рассказали в пресс-службе региональной транспортного надзорного органа.

В связи с данным происшествием руководителю транспортной организации внесли представление. Кроме того, ему назначили штраф 20 тысяч рублей.

Напомним, 11 октября 2024 года электричка Екатеринбург — Бокситы сломалась около Серова. Пассажиров позднее отправили в другой поезд.

Между Екатеринбургом и Омском начнет ездить электричка
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#Елизавета Зиборова#Транспорт#Каменск-Уральский#Штраф#Пассажиры#Электричка#Транспортная прокуратура#Опоздание#Екатеринбург#Свердловская пригородная компания
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