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Posted 23 декабря, 11:31

Published 23 декабря, 11:31

Modified 23 декабря, 11:33

Updated 23 декабря, 11:33

Глава пригорода Нижнего Тагила получил 3 года колонии за растрату

Глава пригорода Нижнего Тагила получил 3 года колонии за растрату

23 декабря 2024, 11:31
Фото: Свердловский облсуд.
Ленинский суд в Нижнем Тагиле огласил приговор главе администрации ГГО Дмитрию Летникову.

Подсудимый был признан виновным в растрате бюджетных денег с использованием служебного положения. Его взяли под стражу в зале суда.

Летникову назначили три года ИК общего режима. Общественный деятель Рамиль Хакимов также сообщил, что ему запретили три года работать в органах государственной и муниципальной службы.

Напомним, судебный процесс над Дмитрием Летниковым начался в октябре текущего года. Незаконной деятельностью осужденный занимался в 2020 и 2022 годах. Всего он похитил 350 тысяч рублей.

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