Глава пригорода Нижнего Тагила получил 3 года колонии за растрату

Posted 23 декабря, 11:31
Published 23 декабря, 11:31
Modified 23 декабря, 11:33
Updated 23 декабря, 11:33
Подсудимый был признан виновным в растрате бюджетных денег с использованием служебного положения. Его взяли под стражу в зале суда.
Летникову назначили три года ИК общего режима. Общественный деятель Рамиль Хакимов также сообщил, что ему запретили три года работать в органах государственной и муниципальной службы.
Напомним, судебный процесс над Дмитрием Летниковым начался в октябре текущего года. Незаконной деятельностью осужденный занимался в 2020 и 2022 годах. Всего он похитил 350 тысяч рублей.