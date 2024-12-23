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Posted 23 декабря, 11:54

Published 23 декабря, 11:54

Modified 23 декабря, 11:56

Updated 23 декабря, 11:56

Глава Рыбнадзора в Первоуральске пытался засудить сотрудника из-за служебной записки

Глава Рыбнадзора в Первоуральске пытался засудить сотрудника из-за служебной записки

23 декабря 2024, 11:54
Фото: Изображение Midjourney.
Руководитель Рыбнадзора в Первоуральске Рустам Зинуров требовал взыскать со старшего инспектора отдела полмиллиона рублей из-за его служебной записки, которую он написал вышестоящему руководству Нижнеобского теруправления.

Сотрудник в своей записке обвинял руководителя в неэтичном поведении, совмещении предпринимательства и государственной службы, использовании служебного технического оборудования в своих нуждах, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

В отношении Зинурова была проведена проверка. Вышеуказанные нарушения не подтвердились. Глава ведомства подал на инспектора в суд, а также хотел привлечь его к уголовной ответственности за клевету, однако возбуждать дело в полиции не стали.

Суд, рассмотрев исковое заявление, не стал его удовлетворять.

Напомним, в Екатеринбурге суд взыскал с юридической организации 165 тысяч рублей за недостоверные сведения о банкротстве.

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