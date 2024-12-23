Глава Рыбнадзора в Первоуральске пытался засудить сотрудника из-за служебной записки

Posted 23 декабря, 11:54
Published 23 декабря, 11:54
Modified 23 декабря, 11:56
Updated 23 декабря, 11:56
Сотрудник в своей записке обвинял руководителя в неэтичном поведении, совмещении предпринимательства и государственной службы, использовании служебного технического оборудования в своих нуждах, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
В отношении Зинурова была проведена проверка. Вышеуказанные нарушения не подтвердились. Глава ведомства подал на инспектора в суд, а также хотел привлечь его к уголовной ответственности за клевету, однако возбуждать дело в полиции не стали.
Суд, рассмотрев исковое заявление, не стал его удовлетворять.
Напомним, в Екатеринбурге суд взыскал с юридической организации 165 тысяч рублей за недостоверные сведения о банкротстве.