Индейка против курицы: какое мясо выбрать для новогоднего стола

Posted 23 декабря, 11:29
Published 23 декабря, 11:29
Modified 23 декабря, 11:31
Updated 23 декабря, 11:31
Каждое из этих видов мяса имеет свои уникальные преимущества и недостатки, и разобраться, что полезнее, не так уж и просто.
Индейку часто выбирают те, кто стремится к похудению. Она содержит меньше калорий и жира по сравнению с курицей, особенно белое мясо.
Так, в 100 г ее мяса содержится меньше насыщенных жиров (на 1,64 г в среднем) и меньше калорий (на 50 ккал), чем в курице. Несмотря на невысокие цифры, разница значительна, особенно если заменять индейкой курицу регулярно, — отмечает эксперт Роскачества, диетолог Марият Мухина.
По количеству белка индейка считается настоящим рекордсменом. Надо отметить, что это белок высокого качества с полным набором аминокислот, необходимых для организма.
Не стоит забывать и о том, что индейка является отличным источником микроэлементов, например, железа и селена, которые поддерживают иммунную систему и способствуют предотвращению анемии.
Однако мясо индейки зачастую стоит дороже куриного. К тому же далеко не везде вы найдете большой выбор индейки в магазинах, особенно охлажденной.
Курица более доступна, да и спектр кулинарных применений у нее намного шире. С ней легко работать, и она найдется в любом магазине. Куриное мясо по содержанию витаминов группы B превосходит индейку — это особенно важно для нервной системы и обменных процессов. Также в курице, по словам Марият Мухиной, меньше холестерина и натрия.
К недостаткам можно отнести повышенный риск заражения бактериями типа сальмонеллы и кампилобактера, что требует осторожности при ее обработке и приготовлении. Также темное мясо курицы, например, бедра и ноги, содержит больше жира по сравнению с такими же частями индейки.
Все зависит от ваших предпочтений и индивидуальных потребностей. Для тех, кто ищет менее калорийный вариант с большим содержанием белка, индейка будет отличным выбором. Если же важна доступность и универсальность, курица станет незаменимым продуктом на новогоднем столе.
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