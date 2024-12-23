Индейка против курицы: какое мясо выбрать для новогоднего стола

Курица более доступна, да и спектр кулинарных применений у нее намного шире. С ней легко работать, и она найдется в любом магазине. Куриное мясо по содержанию витаминов группы B превосходит индейку — это особенно важно для нервной системы и обменных процессов. Также в курице, по словам Марият Мухиной, меньше холестерина и натрия.