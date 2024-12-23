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Posted 23 декабря, 11:29

Published 23 декабря, 11:29

Modified 23 декабря, 11:31

Updated 23 декабря, 11:31

Индейка против курицы: какое мясо выбрать для новогоднего стола

Индейка против курицы: какое мясо выбрать для новогоднего стола

23 декабря 2024, 11:29
Фото: Photo by Grace Mooney on Unsplash/Midjourney.
Сюжет
Новый год
Каждая хозяйка мечтает порадовать своих близких вкусными блюдами на Новый год. Когда речь заходит о мясе, то нередко возникает дилемма, что выбрать — индейку или курицу?

Каждое из этих видов мяса имеет свои уникальные преимущества и недостатки, и разобраться, что полезнее, не так уж и просто.

Преимущества и недостатки индейки

Индейку часто выбирают те, кто стремится к похудению. Она содержит меньше калорий и жира по сравнению с курицей, особенно белое мясо.

Так, в 100 г ее мяса содержится меньше насыщенных жиров (на 1,64 г в среднем) и меньше калорий (на 50 ккал), чем в курице. Несмотря на невысокие цифры, разница значительна, особенно если заменять индейкой курицу регулярно, — отмечает эксперт Роскачества, диетолог Марият Мухина.

По количеству белка индейка считается настоящим рекордсменом. Надо отметить, что это белок высокого качества с полным набором аминокислот, необходимых для организма.

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Не стоит забывать и о том, что индейка является отличным источником микроэлементов, например, железа и селена, которые поддерживают иммунную систему и способствуют предотвращению анемии.

Однако мясо индейки зачастую стоит дороже куриного. К тому же далеко не везде вы найдете большой выбор индейки в магазинах, особенно охлажденной.

Преимущества и недостатки курицы

Курица более доступна, да и спектр кулинарных применений у нее намного шире. С ней легко работать, и она найдется в любом магазине. Куриное мясо по содержанию витаминов группы B превосходит индейку — это особенно важно для нервной системы и обменных процессов. Также в курице, по словам Марият Мухиной, меньше холестерина и натрия.

И курица, и индейка, приготовленные с любовью, станут коронным блюдом на вашем новогоднем столеИ курица, и индейка, приготовленные с любовью, станут коронным блюдом на вашем новогоднем столе
И курица, и индейка, приготовленные с любовью, станут коронным блюдом на вашем новогоднем столе. Фото: Изображение Midjourney

К недостаткам можно отнести повышенный риск заражения бактериями типа сальмонеллы и кампилобактера, что требует осторожности при ее обработке и приготовлении. Также темное мясо курицы, например, бедра и ноги, содержит больше жира по сравнению с такими же частями индейки.

Так что же выбрать?

Все зависит от ваших предпочтений и индивидуальных потребностей. Для тех, кто ищет менее калорийный вариант с большим содержанием белка, индейка будет отличным выбором. Если же важна доступность и универсальность, курица станет незаменимым продуктом на новогоднем столе.

Ранее доктор медицинских наук дал ответ на вопрос о том, можно ли есть проросшую картошку.

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