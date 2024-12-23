К каким врачам в Нижнем Тагиле можно записаться дистанционно?

Posted 23 декабря, 05:36
Published 23 декабря, 05:36
Modified 23 декабря, 05:39
Updated 23 декабря, 05:39
Всем, кто зарегистрирован на портале Госуслуг, можно забронировать электронный талон на прием к 15-ти специалистам (при их наличии в медицинской организации):
Если по какой-то причине прийти на прием в назначенное по электронному талону время не получается, на портале Госуслуг можно отменить запись.
Для записи к специалистам другого профиля необходимо обращаться в медицинское учреждение к терапевту или педиатру за направлением.
В поликлиниках детской городской больницы Нижнего Тагила запись ребенка на прием осуществляется по телефону колл-центра 8 (3435) 37-81-82. График работы с 7:30–19:00 часов в будние дни. В случае отсутствия свободных талонов для самостоятельной записи на прием, можно обратиться в колл-центр медицинского учреждения: пациента поставят в лист ожидания. Далее с родителями (законными представителями) свяжутся по телефону и сообщат дату и время назначенного приема.
В зависимости от профиля деятельности медицинской организации перечень врачей может значительно отличаться. В Детской городской больнице нет следующих врачей:
К данным специалистам необходимо обращаться в профильные медицинские учреждения города или во взрослую поликлинику.
К «узким» специалистам, работающим в поликлиниках Детской городской больницы Нижнего Тагила, — неврологу, аллергологу, кардиологу, эндокринологу, гастроэнтерологу, нефрологу, травматологу-ортопеду, инфекционисту — запись возможна через колл-центр по телефону: 8 (3435) 37-81-82. График работы с 7:30–19:00 часов в будние дни. Для этого необходимо направление участкового врача или врача-специалиста медицинского учреждения.
Как и в случае со взрослыми, именно участковый врач по медицинским показаниям назначит ребенку лечение, направит пациента на госпитализацию или на консультацию по нужному профилю, при необходимости может направить на анализы.
Благодаря сокращению числа необоснованных консультаций у врачей узкой специализации увеличится время для работы с теми пациентами, которым действительно нужна помощь.