К каким врачам в Нижнем Тагиле можно записаться дистанционно?

Как и в случае со взрослыми, именно участковый врач по медицинским показаниям назначит ребенку лечение, направит пациента на госпитализацию или на консультацию по нужному профилю, при необходимости может направить на анализы.

Благодаря сокращению числа необоснованных консультаций у врачей узкой специализации увеличится время для работы с теми пациентами, которым действительно нужна помощь.