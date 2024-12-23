tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 декабря, 05:36

Published 23 декабря, 05:36

Modified 23 декабря, 05:39

Updated 23 декабря, 05:39

К каким врачам в Нижнем Тагиле можно записаться дистанционно?

К каким врачам в Нижнем Тагиле можно записаться дистанционно?

23 декабря 2024, 05:36
Фото: Изображение Midjourney.
Напоминаем про запись на прием к врачу через ЕПГУ (Единый портал государственных услуг).

Всем, кто зарегистрирован на портале Госуслуг, можно забронировать электронный талон на прием к 15-ти специалистам (при их наличии в медицинской организации):

  • Врач-терапевт участковый;
  • Врач общей практики;
  • Врач-хирург;
  • Врач-офтальмолог;
  • Врач-оториноларинголог (ЛОР);
  • Врач-акушер-гинеколог;
  • Врач-психиатр-нарколог (врач-психиатр-нарколог участковый);
  • Врач-фтизиатр;
  • Врач-стоматолог;
  • Врач-стоматолог-терапевт;
  • Врач-педиатр участковый;
  • Врач-детский хирург;
  • Врач-стоматолог детский;
  • Врач-психиатр детский;
  • Врач-психиатр подростковый.

Если по какой-то причине прийти на прием в назначенное по электронному талону время не получается, на портале Госуслуг можно отменить запись.

Для записи к специалистам другого профиля необходимо обращаться в медицинское учреждение к терапевту или педиатру за направлением.

Как записать к врачу ребенка в Нижнем Тагиле?

В поликлиниках детской городской больницы Нижнего Тагила запись ребенка на прием осуществляется по телефону колл-центра 8 (3435) 37-81-82. График работы с 7:30–19:00 часов в будние дни. В случае отсутствия свободных талонов для самостоятельной записи на прием, можно обратиться в колл-центр медицинского учреждения: пациента поставят в лист ожидания. Далее с родителями (законными представителями) свяжутся по телефону и сообщат дату и время назначенного приема.

В зависимости от профиля деятельности медицинской организации перечень врачей может значительно отличаться. В Детской городской больнице нет следующих врачей:

  • Врача-терапевта;
  • Врача общей практики;
  • Психиатра-нарколога;
  • Фтизиатра;
  • Стоматолога-терапевта;
  • Врача-психиатра детского;
  • Врача-психиатра подросткового.

К данным специалистам необходимо обращаться в профильные медицинские учреждения города или во взрослую поликлинику.

К «узким» специалистам, работающим в поликлиниках Детской городской больницы Нижнего Тагила, — неврологу, аллергологу, кардиологу, эндокринологу, гастроэнтерологу, нефрологу, травматологу-ортопеду, инфекционисту — запись возможна через колл-центр по телефону: 8 (3435) 37-81-82. График работы с 7:30–19:00 часов в будние дни. Для этого необходимо направление участкового врача или врача-специалиста медицинского учреждения.

Как и в случае со взрослыми, именно участковый врач по медицинским показаниям назначит ребенку лечение, направит пациента на госпитализацию или на консультацию по нужному профилю, при необходимости может направить на анализы.
Благодаря сокращению числа необоснованных консультаций у врачей узкой специализации увеличится время для работы с теми пациентами, которым действительно нужна помощь.

#Анастасия Имамахметова#Общество#Нижний Тагил#Дети#Свердловская область#Здоровье#Лечение#Госуслуги#Детская городская больница#Здоровье детей#Екатеринбург#Электронная запись#Анализы#Запись к врачу
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика