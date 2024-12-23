Лотки от яиц складываю в погреб и горя не знаю: урожай спокойно лежит до лета

Стало известно, зачем опытные дачники опускают в погреб лотки из-под яиц

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Дачники часто используют лотки из-под яиц для выращивания рассады или микрозелени, однако они могут пригодиться не только для этого. Попробуйте опустить их в погреб — эффект заметите уже через несколько дней.