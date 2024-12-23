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Posted 23 декабря, 13:54

Published 23 декабря, 13:54

Modified 23 декабря, 13:56

Updated 23 декабря, 13:56

Стало известно, зачем опытные дачники опускают в погреб лотки из-под яиц

Лотки от яиц складываю в погреб и горя не знаю: урожай спокойно лежит до лета

23 декабря 2024, 13:54
Фото: freepik.com.

Стало известно, зачем опытные дачники опускают в погреб лотки из-под яиц

Рубрика
Дом и сад
Дачники часто используют лотки из-под яиц для выращивания рассады или микрозелени, однако они могут пригодиться не только для этого. Попробуйте опустить их в погреб — эффект заметите уже через несколько дней.

Дачники часто используют подложки из-под яиц в погребах в качестве натурального средства для борьбы с сыростью и плесенью. Это этот способ очень эффективен. Во-первых, подложки из-под яиц сделаны из картона, который обладает хорошими впитывающими свойствами. Они могут поглощать излишнюю влагу, что помогает поддерживать более сухую атмосферу.

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Во-вторых, картонные контейнеры — экологически чистый материал. Нет необходимости использовать химические вещества, которые хотя и эффективны, но могут быть потенциально опасными для здоровья.

В-третьих, подложки из-под яиц легко доступны и их можно без труда заменить или очистить, что очень удобно.

Подложки хорошо впитывают влагу сами по себе, однако их эффективность можно усилить, если насыпать в ячейки силикагель.

Эти гранулы, подобные тем, что находятся в коробках с обувью, можно приобрести по доступной цене онлайн. Они отлично впитывают влагу, обеспечивая сухость продукции, — пишет портал «PRОгород Сыктывкар».
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Силикагель — это пористый материал на основе диоксида кремния, который обладает пористой структурой. Это свойство помогает ему захватывать и удерживать молекулы воды из воздуха. Кроме того, силикагель — гигроскопичный материал — он притягивает влагу. При повышенной влажности воздуха молекулы воды конденсируются на поверхности силикагеля, и гранулы активно впитывают их.

Когда влажность в погребе в норме, овощи спокойно лежат до весны, не портятся, не гниют и не прорастают.

Ранее эксперты рассказали, чем обработать стены в погребе, чтобы они перестали течь и цвести.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Урожай#Плесень#Дачники#Погреб#Дом и сад#КЦ#Картон#Силикагель#Сырость#Хранение овощей#Лотки от яиц
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