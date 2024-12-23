tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 декабря, 16:16

Published 23 декабря, 16:16

Modified 23 декабря, 16:18

Updated 23 декабря, 16:18

Нижнетагильская Молодежная дума признана лучшей в России

Молодежная дума Нижнего Тагила стала лучшей в России

23 декабря 2024, 16:16
Фото: Изображение Midjourney.

Нижнетагильская Молодежная дума признана лучшей в России

Сюжет
Гордость Нижнего Тагила
В Москве подведены итоги всероссийской премии «Время молодых». Молодежная дума Нижнего Тагила удостоена звания лучшей в России в одной из номинаций.

Молодежная дума, которая действует при гордуме Нижнего Тагила, признана лучшей в России, сообщает пресс-служба.

Молодые тагильские парламентарии участвовали в финале Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых» — мероприятие состоялось в субботу, 21 декабря в Москве, в Национальном центре «Россия».

Активисты были удостоены победы в категории «ГосСтарт.Политика» за свой значительный вклад в продвижение молодежного парламентаризма. Приз получила Юлия Язовских.

Напомним, что Молодежная дума создана для содействия в работе гордумы в области молодежной политики. Ее состав утверждается специальной комиссией, а ее членами могут стать неравнодушные тагильчане, которым небезразлична судьба родного города.

Ранее педагог начальных классов из Нижнего Тагила завоевала третью премию на конкурсе «Учитель года».

Тагильчане празднуют победу: хоккейная команда победила на Кубке Серовского тракта
Узнать подробнее
Читайте также:
Рассказы о семейном древе юной тагильчанки признали лучшими на всероссийском конкурсеВ Нижнем Тагиле начинают набор в новый молодежный парламент«Кто, если не мы?»: в Тагиле проходит конференция о патриотическом воспитании граждан
#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Конкурс#Победа#Молодежь#Молодежная дума#Екатеринбург#Нижнетагильская гордума#Гордость Нижнего Тагила
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика