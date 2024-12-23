Молодежная дума Нижнего Тагила стала лучшей в России

Posted 23 декабря, 16:16
Published 23 декабря, 16:16
Modified 23 декабря, 16:18
Updated 23 декабря, 16:18
Молодежная дума, которая действует при гордуме Нижнего Тагила, признана лучшей в России, сообщает пресс-служба.
Молодые тагильские парламентарии участвовали в финале Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых» — мероприятие состоялось в субботу, 21 декабря в Москве, в Национальном центре «Россия».
Активисты были удостоены победы в категории «ГосСтарт.Политика» за свой значительный вклад в продвижение молодежного парламентаризма. Приз получила Юлия Язовских.
Напомним, что Молодежная дума создана для содействия в работе гордумы в области молодежной политики. Ее состав утверждается специальной комиссией, а ее членами могут стать неравнодушные тагильчане, которым небезразлична судьба родного города.
Ранее педагог начальных классов из Нижнего Тагила завоевала третью премию на конкурсе «Учитель года».