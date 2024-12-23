Небольшой снег и теплая погода ожидаются в Свердловской области в новогоднюю ночь

Posted 23 декабря, 07:33
Published 23 декабря, 07:33
Modified 23 декабря, 07:34
Updated 23 декабря, 07:34
По словам главного синоптика региона Галины Шепоренко, погода будет определяться дальней периферией арктического циклона. Из-за этого в южной части региона осадки маловероятны. Однако на севере возможны небольшие снегопады.
Ветер будет не сильным. Его порывы будут достигать от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха в новогоднюю ночь достигнет -5…-10 градусов, в днем 1 января потеплеет до -3…-6 градусов.
Напомним, ранее стало известно, какая погода ожидается в Новый год в Нижнем Тагиле.