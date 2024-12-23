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Posted 23 декабря, 07:33

Published 23 декабря, 07:33

Modified 23 декабря, 07:34

Updated 23 декабря, 07:34

Небольшой снег и теплая погода ожидаются в Свердловской области в новогоднюю ночь

Небольшой снег и теплая погода ожидаются в Свердловской области в новогоднюю ночь

23 декабря 2024, 07:33
Фото: 1MI.
Теплая погода сохранится в Свердловской области в новогоднюю ночь. Также местами прогнозируется небольшой снег.

По словам главного синоптика региона Галины Шепоренко, погода будет определяться дальней периферией арктического циклона. Из-за этого в южной части региона осадки маловероятны. Однако на севере возможны небольшие снегопады.

Ветер будет не сильным. Его порывы будут достигать от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха в новогоднюю ночь достигнет -5…-10 градусов, в днем 1 января потеплеет до -3…-6 градусов.

Напомним, ранее стало известно, какая погода ожидается в Новый год в Нижнем Тагиле.

#Ирина Кирилова#Нижний Тагил#Свердловская область#Снег#Погода#Прогноз#Природа#Екатеринбург#Синоптик
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