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Posted 23 декабря, 03:44

Published 23 декабря, 03:44

Modified 23 декабря, 03:46

Updated 23 декабря, 03:46

Неизвестные подожгли полицейскую машину в Екатеринбурге

Неизвестные подожгли полицейскую машину в Екатеринбурге

23 декабря 2024, 03:44
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге неизвестные бросили коктейль Молотова в полицейский автомобиль. Инцидент произошел ночью 22 декабря 2024 года на улице Чапаева.

Автомобиль стоял на парковке около автосервиса, так как транспорт нуждался в ремонте. Его подожгли двое неизвестных, на одном из которых была белая шапка, а на другом — темно-серая, пишет Е1.

На место ЧП прибыл замглавы областного МВД Сергей Ремезков. Двух поджигателей в настоящий момент разыскивают.

Напомним, 17 декабря 2024 года в Екатеринбурге кто-то совершил поджог магазина «Пивко», который находится на Рощинской улице.

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