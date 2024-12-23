Неизвестные подожгли полицейскую машину в Екатеринбурге

Posted 23 декабря, 03:44
Published 23 декабря, 03:44
Modified 23 декабря, 03:46
Updated 23 декабря, 03:46
Автомобиль стоял на парковке около автосервиса, так как транспорт нуждался в ремонте. Его подожгли двое неизвестных, на одном из которых была белая шапка, а на другом — темно-серая, пишет Е1.
На место ЧП прибыл замглавы областного МВД Сергей Ремезков. Двух поджигателей в настоящий момент разыскивают.
Напомним, 17 декабря 2024 года в Екатеринбурге кто-то совершил поджог магазина «Пивко», который находится на Рощинской улице.