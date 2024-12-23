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Posted 23 декабря, 08:30

Published 23 декабря, 08:30

Modified 23 декабря, 08:31

Updated 23 декабря, 08:31

В Екатеринбурге неизвестные сожгли элитные автомобили на закрытой парковке

Неизвестные сожгли пять элитных иномарок в Екатеринбурге

23 декабря 2024, 08:30
Фото: Изображение Midjourney.

В Екатеринбурге неизвестные сожгли элитные автомобили на закрытой парковке

Инцидент случился на паркинге на улице Волгоградской в Екатеринбурге. Неизвестные подожгли одну иномарку, но пламя перекинулось на четыре других.

Так, двое неизвестных подожгли Range Rover. От него пламя перекинулось на еще 4 иномарки — Range Rover, Toyota Corolla, Mazda 3 и Mitsubishi Lancer.

В результате случившегося никто не пострадал. Злоумышленники успели убежать с места преступления. На данный момент ведется розыск, сообщает Ура.ру со ссылкой на собственный источник.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

В МЧС сообщили, что общая площадь возгорания составила пять квадратных метров. Спасатели оперативно устранили огонь.

Напомним, ранее под Екатеринбургом прямо на трассе загорелся автобус. В момент случившегося внутри находились дети.

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#Ирина Кирилова#Происшествия#Пожар#Поджог#Автомобиль#Иномарка#Водитель#Екатеринбург
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