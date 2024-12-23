Неизвестные сожгли пять элитных иномарок в Екатеринбурге

Posted 23 декабря, 08:30
Published 23 декабря, 08:30
Modified 23 декабря, 08:31
Updated 23 декабря, 08:31
Так, двое неизвестных подожгли Range Rover. От него пламя перекинулось на еще 4 иномарки — Range Rover, Toyota Corolla, Mazda 3 и Mitsubishi Lancer.
В результате случившегося никто не пострадал. Злоумышленники успели убежать с места преступления. На данный момент ведется розыск, сообщает Ура.ру со ссылкой на собственный источник.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
В МЧС сообщили, что общая площадь возгорания составила пять квадратных метров. Спасатели оперативно устранили огонь.
Напомним, ранее под Екатеринбургом прямо на трассе загорелся автобус. В момент случившегося внутри находились дети.