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Posted 23 декабря, 09:21

Published 23 декабря, 09:21

Modified 23 декабря, 09:23

Updated 23 декабря, 09:23

В Екатеринбурге нелегал изнасиловал девочку и снял это на видео

Нелегал изнасиловал школьницу в Екатеринбурге и записал это на видео

23 декабря 2024, 09:21
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге нелегал изнасиловал девочку и снял это на видео

Мужчина вывез 15-летнюю девочку из Кургана. Он привез ее в Екатеринбург, изнасиловал и снял это на видео. Сам он является жителем Таджикистана.

В отношении него теперь расследуется уголовное дело, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.

Мужчина совершил преступление в Железнодорожном районе. Все издевательства он снимал на видео.

Источник издания также сообщил, что мужчина трудился на складе Ozon. С девочкой молодой человек познакомился в социальных сетях. В октябре он предложил приехать к нему в гости. Он даже сам приехал за ней и увез.

Уже в квартире в Екатеринбурге мужчина предложил вступить с ним в интимную связь, но девочка отказалась. Тогда молодой человек взял нож и стал угрожать убийством.

Через два дня мужчина отправил девочку домой на такси. Она рассказала матери о случившемся. Силовики быстро задержали подозреваемого. Оказалось, что в России он находится незаконно. Теперь он находится под стражей.

Ранее в Екатеринбурге 50-летний мужчина позвал к себе в дом бездомную женщину и изнасиловал ее.

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