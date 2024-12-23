Нелегал изнасиловал школьницу в Екатеринбурге и записал это на видео

Posted 23 декабря, 09:21
Published 23 декабря, 09:21
Modified 23 декабря, 09:23
Updated 23 декабря, 09:23
В отношении него теперь расследуется уголовное дело, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.
Мужчина совершил преступление в Железнодорожном районе. Все издевательства он снимал на видео.
Источник издания также сообщил, что мужчина трудился на складе Ozon. С девочкой молодой человек познакомился в социальных сетях. В октябре он предложил приехать к нему в гости. Он даже сам приехал за ней и увез.
Уже в квартире в Екатеринбурге мужчина предложил вступить с ним в интимную связь, но девочка отказалась. Тогда молодой человек взял нож и стал угрожать убийством.
Через два дня мужчина отправил девочку домой на такси. Она рассказала матери о случившемся. Силовики быстро задержали подозреваемого. Оказалось, что в России он находится незаконно. Теперь он находится под стражей.
Ранее в Екатеринбурге 50-летний мужчина позвал к себе в дом бездомную женщину и изнасиловал ее.