Незаконный ломбард был обнаружен в Ревде. Больше он не работает

Posted 23 декабря, 08:43
Published 23 декабря, 08:43
Modified 23 декабря, 08:44
Updated 23 декабря, 08:44
В ходе одной из проверок прокуратура выяснила, что в комиссионном магазине предприниматель под видом продажи б/у товаров выдавал займы людям. При этом в залог он брал электронику, бытовую технику и сотовые телефоны.
Согласно условиям договоров, были определены сроки и порядок выплаты. Также можно было вносить средства досрочно. Фактически сделки можно считать договорами займа. При этом у предпринимателя не было прав на деятельность по выдаче займов.
В результате в суд было направлено заявление с требованием прекратить незаконную деятельность.
Ранее в Свердловской области банк был оштрафован за слишком навязчивые звонки клиентке с требованием вернуть долг.