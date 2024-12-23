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Posted 23 декабря, 08:43

Published 23 декабря, 08:43

Modified 23 декабря, 08:44

Updated 23 декабря, 08:44

В Ревде предприниматель выдавал незаконно займы в комиссионке

Незаконный ломбард был обнаружен в Ревде. Больше он не работает

23 декабря 2024, 08:43
Фото: 1MI.

В Ревде предприниматель выдавал незаконно займы в комиссионке

Прокуратура в Ревде добилась закрытия незаконной точки выдачи займов под залог имущества.

В ходе одной из проверок прокуратура выяснила, что в комиссионном магазине предприниматель под видом продажи б/у товаров выдавал займы людям. При этом в залог он брал электронику, бытовую технику и сотовые телефоны.

Согласно условиям договоров, были определены сроки и порядок выплаты. Также можно было вносить средства досрочно. Фактически сделки можно считать договорами займа. При этом у предпринимателя не было прав на деятельность по выдаче займов.

В результате в суд было направлено заявление с требованием прекратить незаконную деятельность.

Ранее в Свердловской области банк был оштрафован за слишком навязчивые звонки клиентке с требованием вернуть долг.

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#Ирина Кирилова#Общество#Прокуратура#Свердловская область#Займ#Ломбард#Екатеринбург#Выдача займов
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