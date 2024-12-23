Норовирус стал причиной вспышки кишечной инфекции в екатеринбургской больнице

Posted 23 декабря, 12:36
Published 23 декабря, 12:36
Modified 23 декабря, 12:38
Updated 23 декабря, 12:38
Инфекция была выявлена у 11 пациентов, а также у сотрудников пищеблока. Расследование Роспотребнадзора выявило нарушения санитарных норм на пищеблоке, включая неудовлетворительное состояние помещения, нарушение правил хранения продуктов и наличие просроченной продукции.
По мнению экспертов, инфекция распространилась из-за нарушения правил транспортировки еды носителем вируса. В больнице проведена дезинфекция, контактные лица находятся под наблюдением, а носители вируса отстранены от работы. Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора, сообщает ведомство.
Напомним, больше десятка детей отравились в больнице Екатеринбурга