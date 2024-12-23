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Posted 23 декабря, 12:36

Published 23 декабря, 12:36

Modified 23 декабря, 12:38

Updated 23 декабря, 12:38

Норовирус стал причиной вспышки кишечной инфекции в екатеринбургской больнице

Норовирус стал причиной вспышки кишечной инфекции в екатеринбургской больнице

23 декабря 2024, 12:36
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге установлена причина вспышки острой кишечной инфекции в ДГКБ №11. Возбудителем оказался норовирус 2 типа.

Инфекция была выявлена у 11 пациентов, а также у сотрудников пищеблока. Расследование Роспотребнадзора выявило нарушения санитарных норм на пищеблоке, включая неудовлетворительное состояние помещения, нарушение правил хранения продуктов и наличие просроченной продукции.

По мнению экспертов, инфекция распространилась из-за нарушения правил транспортировки еды носителем вируса. В больнице проведена дезинфекция, контактные лица находятся под наблюдением, а носители вируса отстранены от работы. Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора, сообщает ведомство.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Инфекция#Екатеринбург#Инцидент
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