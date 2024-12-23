Норовирус стал причиной вспышки кишечной инфекции в екатеринбургской больнице

Инфекция была выявлена у 11 пациентов, а также у сотрудников пищеблока. Расследование Роспотребнадзора выявило нарушения санитарных норм на пищеблоке, включая неудовлетворительное состояние помещения, нарушение правил хранения продуктов и наличие просроченной продукции.