tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 декабря, 08:33

Published 23 декабря, 08:33

Modified 23 декабря, 08:35

Updated 23 декабря, 08:35

Ozon выплатит сотруднику в Екатеринбурге 120 тысяч рублей за травму головы

Ozon выплатит сотруднику в Екатеринбурге 120 тысяч рублей за травму головы

23 декабря 2024, 08:33
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге сотрудник склада компании Ozon отсудил 120 тысяч рублей у работодателя за ЧМТ, которую он получил во время работы. Происшествие случилось 6 мая 2024 года.

Сотрудник склада был на своем рабочем месте на территории Логопарка Кольцовский. Когда он собирал заказ, на него рухнула коробка с верхнего стеллажа. Мужчину отвезли в медучреждение, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Пострадавшему диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб мозга, мягких тканей и гематому затылка. Во время прокурорской проверки выяснилось, что были нарушены требования охраны труда, в результате которых сотрудник получил травму.

Ведомство отправило в суд требование взыскать с компании 120 тысяч рублей в пользу екатеринбуржца. Суд удовлетворил требование.

Напомним, женщина из Качканара отсудила у Ozon 86 тысяч за неработающий ноутбук.

Должница из Екатеринбурга отсудила у банка 100 тысяч рублей за навязчивые звонки
Узнать подробнее
Читайте также:
В Каменске-Уральском продавщица получила 800 тысяч рублей из-за падения с крыльцаДетский сад в Екатеринбурге выплатит ребенку 30 тысяч за перелом рукиЖенщина в Екатеринбурге отсудила у дорожников и перевозчика более 200 тысяч за травму
#Елизавета Зиборова#Общество#Травма#Суд#Деньги#Сотрудник#Компания#Охрана труда#Екатеринбург#OZON
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика