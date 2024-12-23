Ozon выплатит сотруднику в Екатеринбурге 120 тысяч рублей за травму головы

Posted 23 декабря, 08:33
Published 23 декабря, 08:33
Modified 23 декабря, 08:35
Updated 23 декабря, 08:35
Сотрудник склада был на своем рабочем месте на территории Логопарка Кольцовский. Когда он собирал заказ, на него рухнула коробка с верхнего стеллажа. Мужчину отвезли в медучреждение, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Пострадавшему диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб мозга, мягких тканей и гематому затылка. Во время прокурорской проверки выяснилось, что были нарушены требования охраны труда, в результате которых сотрудник получил травму.
Ведомство отправило в суд требование взыскать с компании 120 тысяч рублей в пользу екатеринбуржца. Суд удовлетворил требование.
Напомним, женщина из Качканара отсудила у Ozon 86 тысяч за неработающий ноутбук.