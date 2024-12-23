Ozon выплатит сотруднику в Екатеринбурге 120 тысяч рублей за травму головы

Сотрудник склада был на своем рабочем месте на территории Логопарка Кольцовский. Когда он собирал заказ, на него рухнула коробка с верхнего стеллажа. Мужчину отвезли в медучреждение, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.