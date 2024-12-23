Полиция Свердловской области опровергла слухи о массовых увольнениях сотрудников

Posted 23 декабря, 14:09
Published 23 декабря, 14:09
Modified 23 декабря, 14:11
Updated 23 декабря, 14:11
Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области опровергла сообщения о массовых увольнениях сотрудников полиции. Отмечается, что текучесть кадров связана со стандартными процессами — увольнениями по выслуге лет, переводами и приемом новых сотрудников.
Что касается новогодних премий, то они не будут выплачены только сотрудникам, имеющим дисциплинарные взыскания. Остальные получат премии, размер которых будет зависеть от вклада в работу подразделения.
Ранее свердловскому МВД пригрозили массовыми увольнениями.