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Posted 23 декабря, 14:09

Published 23 декабря, 14:09

Modified 23 декабря, 14:11

Updated 23 декабря, 14:11

Полиция Свердловской области опровергла слухи о массовых увольнениях сотрудников

Полиция Свердловской области опровергла слухи о массовых увольнениях сотрудников

23 декабря 2024, 14:09
Фото: Изображение Midjourney.
Многих полицейских в Свердловской области на Новый год оставили без премии.

Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области опровергла сообщения о массовых увольнениях сотрудников полиции. Отмечается, что текучесть кадров связана со стандартными процессами — увольнениями по выслуге лет, переводами и приемом новых сотрудников.

Что касается новогодних премий, то они не будут выплачены только сотрудникам, имеющим дисциплинарные взыскания. Остальные получат премии, размер которых будет зависеть от вклада в работу подразделения.

Ранее свердловскому МВД пригрозили массовыми увольнениями.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Полиция#Увольнение#Екатеринбург#Инцидент#Массовое увольнение
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