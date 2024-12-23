Потрясающую квашеную капусту готовлю за 5 дней: даже рассол не заливаю — вкус детства

Posted 23 декабря, 14:53
Published 23 декабря, 14:53
Modified 23 декабря, 14:55
Updated 23 декабря, 14:55
Приготовить квашеную капусту в банке без рассола очень легко. Она долго хранится и не теряет полезных свойств. Этот метод идеально подходит для любителей домашней консервации, которым вечно не хватает времени.
Нарежьте капусту тонкими полосками, а морковь натрите на крупной терке. Если хотите ускорить процесс, используйте кухонный комбайн или другие приспособления для шинковки.
В большой миске смешайте капусту с морковью, положите соль. Это необходимо для выделения сока из капусты. На этом этапе нужно добавить чайную ложку сахара, если вам нравится сладковатый вкус, а также специи.
Получившуюся смесь плотно утрамбуйте в банку, чтобы в банке не оставалось воздуха. Если сока оказалось маловато, добавьте еще щепотку соли.
Сверху установите гнет: например, миску меньшего размера с водой, гантели, банку с компотом или что-нибудь другое. Оставьте при комнатной температуре на 48 часов, - советует кулинарный редактор портала Food.ru Мадина Гайнулина.
Не забывайте проверять, поднимается ли сок наверх. Если нет, слегка прижмите капусту или добавьте немного воды. Чтобы процесс брожения шел правильно, нужно 3-4 раза в день прокалывать капусту деревянной шпажкой для выхода пузырьков газа.
Когда капуста будет готова, переложите ее в чистую стеклянную банку (предварительно ее нужно простерилизовать), плотно закройте крышку и уберите в холодильник. Можете спокойно хранить закуску 2-3 недели.
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