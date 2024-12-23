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Posted 23 декабря, 14:53

Published 23 декабря, 14:53

Modified 23 декабря, 14:55

Updated 23 декабря, 14:55

Потрясающую квашеную капусту готовлю за 5 дней: даже рассол не заливаю — вкус детства

Потрясающую квашеную капусту готовлю за 5 дней: даже рассол не заливаю — вкус детства

23 декабря 2024, 14:53
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Еда и напитки
Потрясающий вкус квашеной капусты знаком каждому с детства. Но сегодня лишь немногие готовят ее дома из-за сложности процесса. Мы хотим поделиться с вами простым секретом, который навсегда изменит ваше представление об этой изысканной закуске.

Приготовить квашеную капусту в банке без рассола очень легко. Она долго хранится и не теряет полезных свойств. Этот метод идеально подходит для любителей домашней консервации, которым вечно не хватает времени.

Что вам потребуется

  • 1 большой кочан капусты (приблизительно 1,5-2 кг);
  • 1–2 моркови;
  • соль (из расчета 20 г на 1 кг капусты);
  • сахар (по желанию);
  • 5 горошин душистого перца;
  • 1 лавровый лист;
  • щепотка тмина и/или семена укропа.
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Процесс приготовления

Нарежьте капусту тонкими полосками, а морковь натрите на крупной терке. Если хотите ускорить процесс, используйте кухонный комбайн или другие приспособления для шинковки.

В большой миске смешайте капусту с морковью, положите соль. Это необходимо для выделения сока из капусты. На этом этапе нужно добавить чайную ложку сахара, если вам нравится сладковатый вкус, а также специи.

Получившуюся смесь плотно утрамбуйте в банку, чтобы в банке не оставалось воздуха. Если сока оказалось маловато, добавьте еще щепотку соли.

Квасить капусту лучше всего в деревянной, стеклянной или эмалированной посудеКвасить капусту лучше всего в деревянной, стеклянной или эмалированной посуде
Квасить капусту лучше всего в деревянной, стеклянной или эмалированной посуде. Фото: Изображение Midjourney
Сверху установите гнет: например, миску меньшего размера с водой, гантели, банку с компотом или что-нибудь другое. Оставьте при комнатной температуре на 48 часов, - советует кулинарный редактор портала Food.ru Мадина Гайнулина.

Не забывайте проверять, поднимается ли сок наверх. Если нет, слегка прижмите капусту или добавьте немного воды. Чтобы процесс брожения шел правильно, нужно 3-4 раза в день прокалывать капусту деревянной шпажкой для выхода пузырьков газа.

Когда капуста будет готова, переложите ее в чистую стеклянную банку (предварительно ее нужно простерилизовать), плотно закройте крышку и уберите в холодильник. Можете спокойно хранить закуску 2-3 недели.

Ранее опытные кулинары рассказали, как сделать квашеную капусту хрустящей.

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