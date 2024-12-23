Потрясающую квашеную капусту готовлю за 5 дней: даже рассол не заливаю — вкус детства

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Потрясающий вкус квашеной капусты знаком каждому с детства. Но сегодня лишь немногие готовят ее дома из-за сложности процесса. Мы хотим поделиться с вами простым секретом, который навсегда изменит ваше представление об этой изысканной закуске.