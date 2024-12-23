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Posted 23 декабря, 12:58

Published 23 декабря, 12:58

Modified 23 декабря, 13:00

Updated 23 декабря, 13:00

Правильно ли вы ухаживаете за микроволновкой: эти ошибки допускают почти все

Правильно ли вы ухаживаете за микроволновкой: эти ошибки допускают почти все

23 декабря 2024, 12:58
Фото: freepik.com.
Рубрика
Дом и сад
Микроволновка — незаменимый помощник на кухне, который очень облегчает жизнь современным людям. Но кто знает, как правильно ухаживать за этим чудо-изобретением? Многие постоянно допускают ошибки, которые приводят к поломке бытового прибора.

Отмыть микроволновку несложно, однако при этом необходимо соблюдать очень простые правила.

  • Не использовать абразивные чистящие средства. Жесткие губки и чистящие порошки могут повредить эмаль микроволновки. Лучше использовать мягкие губки и мягкие моющие средства либо народные методы.
  • Мыть микроволновку не реже раза в неделю. Чем дольше вы откладываете чистку, тем сложнее будет удалить застарелые пятна. Протирайте микроволновку минимум раз в неделю.
  • Стеклянный поддон мыть или протирать каждый день. При этом также не забывайте периодически мыть и роликовую подставку — на ней скапливается большое количество бактерий.
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А для того чтобы микроволновка выглядела как новенькая, можно использовать проверенные народные методы. Например, попробуйте воспользоваться паровой очисткой с лимоном.

Наполните чашу микроволновки 500 мл воды и добавьте одну столовую ложку лимонной кислоты или 4 столовые ложки сока. Поставьте чашу в микроволновку и включите устройство на полную мощность на 3-5 минут, — такой совет приводит портал Pravda.ru.

После выключения микроволновки не открывайте дверцу еще минут 15-20. Пар поможет «разрыхлить» пятна, а лимонный аромат устранит неприятные запахи.

Также бытовой гаджет можно привести в порядок с помощью раствора уксуса. Смешайте одну часть уксуса с одной частью воды. Протрите внутренние поверхности, включая дверцу и стенки.

Пищевая сода отлично подходит для устранения застарелых пятен. Смешайте ее с водой до состояния пасты и нанесите на проблемные места. Оставьте на 15 минут, затем вытрите.

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#Дарья Бобровицкая#Бактерии#Чистка#Уксус#Дом и сад#КЦ#Пищевая сода#Микроволновка#Лимон#Народные методы#Уход за бытовой техникой#Советы по уборке
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