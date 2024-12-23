Правильно ли вы ухаживаете за микроволновкой: эти ошибки допускают почти все

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Микроволновка — незаменимый помощник на кухне, который очень облегчает жизнь современным людям. Но кто знает, как правильно ухаживать за этим чудо-изобретением? Многие постоянно допускают ошибки, которые приводят к поломке бытового прибора.