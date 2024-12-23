Правильно ли вы ухаживаете за микроволновкой: эти ошибки допускают почти все

Posted 23 декабря, 12:58
Published 23 декабря, 12:58
Modified 23 декабря, 13:00
Updated 23 декабря, 13:00
Отмыть микроволновку несложно, однако при этом необходимо соблюдать очень простые правила.
А для того чтобы микроволновка выглядела как новенькая, можно использовать проверенные народные методы. Например, попробуйте воспользоваться паровой очисткой с лимоном.
Наполните чашу микроволновки 500 мл воды и добавьте одну столовую ложку лимонной кислоты или 4 столовые ложки сока. Поставьте чашу в микроволновку и включите устройство на полную мощность на 3-5 минут, — такой совет приводит портал Pravda.ru.
После выключения микроволновки не открывайте дверцу еще минут 15-20. Пар поможет «разрыхлить» пятна, а лимонный аромат устранит неприятные запахи.
Также бытовой гаджет можно привести в порядок с помощью раствора уксуса. Смешайте одну часть уксуса с одной частью воды. Протрите внутренние поверхности, включая дверцу и стенки.
Пищевая сода отлично подходит для устранения застарелых пятен. Смешайте ее с водой до состояния пасты и нанесите на проблемные места. Оставьте на 15 минут, затем вытрите.
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