Премьера в Нижнем Тагиле: «Бажов. Одолженное время»

Posted 23 декабря, 08:13
Published 23 декабря, 08:13
Modified 23 декабря, 10:14
Updated 23 декабря, 10:14
Выход фильма на большой экран в год 145-летия известного писателя, журналиста, фольклориста, автора уральских сказов Павла Петровича Бажова и в Год семьи по-своему символичен. Фильм не только о переломном, тяжёлом для писателя 1937 годе, но и о его семье, которая помогла выстоять, а младшая дочь писателя Ариадна Бажова-Гайдар, сохранила память об отце до дней сегодняшних, участвовала в подготовке сценария фильма и скончалась незадолго до премьеры.
О фильме, его создании рассказали в «Красногвардейце» генеральный продюсер, директор благотворительного фонда «Бажов» Сергей Полыганов и исполнительный продюсер, директор студии «Мастер» Александр Лекер. В « копилке» этой студии уже несколько фильмов по произведениям уральского писателя и вот первый художественный фильм об его жизни, созданный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Создатели фильма подчеркнули, что это драма, серьёзное кино, которое надо смотреть до конца. Фильм не только масштабный, — в нём снималось около трёхсот человек, но и уральский — съёмки проходили в Екатеринбурге, Ирбите, Сысерти, под Алапаевском и Первоуральском, в Нижнем Тагиле. Сергей Полыганов поблагодарил директора киновидеодосугового центра «Красногвардеец» Наталью Леонову за организацию просмотра фильма, вручил ей благодарственное письмо. И в зале кинотеатра, в котором собралось немало молодёжи и ветеранов, людей разных возрастов, начался фильм «Бажов. Одолженное время».
Одолженное время-потому, что судьба одолжила П. П. Бажова непростым годом жизни. Но о том тяжелом для себя периоде писатель вспоминать не любил. Да и его дочь Ариадна поначалу была против такого фильма, не хотела вспоминать то время. Но съёмочная группа всё же сумела её переубедить. С ней согласовывали актёров на главные роли, детали фильма.
События 1937 года показаны её глазами, тогда ещё 12-летней девчонки. То, как пришёл отец, и, не сказав, как обычно, доброго слова, молча прошёл в кабинет, а через минуту позвал дочь к себе и сказал: « Ты завтра пойдёшь в школу и скажешь, что отца исключили из партии».
Поводом к исключению стала статья Павла Бажова. Как говорится, слово не воробей, вылетит — поймают! Автоматически он лишился работы.
На глазах Ариадны происходит ещё одна трагедия: арестовывают родителей одноклассника Коли, в которого она влюблена. Когда отец, возвращаясь с несостоявшегося допроса, встречает на своём пути Колю, происходит столкновение двух мировоззрений. Павел Бажов советует парню перетерпеть страшные времена, а Коля с подростковым максимализмом это отвергает: терпеть, сидеть в подвале, как крыса в банке, он не хочет…
Павел Петрович Бажов перетерпел и не сломался. В вынужденной самоизоляции, в которой ему помогала выжить семья, он засел за фольклор, стал разбирать карточки с накопившимися уральскими диалектизмами, которые образно можно сравнить со словами — «самоцветами», начал писать сказы. Через год его восстановили в ВКП (б) и появилась знаменитая «Малахитовая шкатулка», уральские сказы, которые переведены на сотню языков, вдохновили авторов не только на художественные и мультипликационные фильмы, но даже на балет и мюзикл.
Но, по большому счёту, фильм не только о П. П. Бажове. Он об эпохе, где терпели, но не ломались наши предки, в том числе в Нижнем Тагиле, в его спецпосёлках и «Тагиллаге».
-Мой свёкор, российский немец, мальчишкой с родителями был сослан в Нижний Тагил. Жили в землянке, всё перетерпели, — поделилась своими воспоминаниями Наталья Петровна Шенделюк. — Это фильм для семейного просмотра, сближает поколения. Спасибо авторам за интересный, глубокий по смыслу фильм, который понравился нашим ветеранам-педагогам.
Премьерные бесплатные показы фильма продлятся до конца января. Планируется его показать не только в Свердловской, но и Челябинской области, других регионах России, а затем на фестивалях.