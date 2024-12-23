Премьера в Нижнем Тагиле: «Бажов. Одолженное время»

Павел Петрович Бажов перетерпел и не сломался. В вынужденной самоизоляции, в которой ему помогала выжить семья, он засел за фольклор, стал разбирать карточки с накопившимися уральскими диалектизмами, которые образно можно сравнить со словами — «самоцветами», начал писать сказы. Через год его восстановили в ВКП (б) и появилась знаменитая «Малахитовая шкатулка», уральские сказы, которые переведены на сотню языков, вдохновили авторов не только на художественные и мультипликационные фильмы, но даже на балет и мюзикл.