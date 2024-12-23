Приговор главе ГГО, Молодежная дума, сломанный аппарат МРТ и дохлые кошки в Тагиле

Мама четвероклассника из Нижнего Тагила подала в суд на администрацию школы и требует 100 тысяч рублей за систематическую травлю ее сына. Избиение ребенка происходило несколько, раз начиная с октября. Один раз мальчика ударили головой о бетонный пол. Однако обидчики утверждают, что школьнику досталось за дело: якобы он сам дразнил и обзывал детей.