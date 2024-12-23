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Posted 23 декабря, 17:16

Published 23 декабря, 17:16

Modified 23 декабря, 17:18

Updated 23 декабря, 17:18

Приговор главе ГГО, Молодежная дума, сломанный аппарат МРТ и дохлые кошки в Тагиле

Приговор главе ГГО, Молодежная дума, сломанный аппарат МРТ и дохлые кошки в Тагиле

23 декабря 2024, 17:16
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Вынесен приговор по обвинению в растрате главе ГГО Дмитрию Летникову. Молодежная дума Нижнего Тагила признана лучшей в России. Единственный в Тагиле аппарат МРТ вышел из строя. Тагильчанка требует 100 тысяч рублей за травлю сына в школе. В 9 поселке бродячие собаки растерзали кошек.

Глава администрации Горноуральского городского округа Дмитрий Летников следующие три года проведет в колонии общего режима. Суд вынес ему приговор за растрату бюджетных средств. Чиновник был взят под стражу прямо в зале суда.

Глава пригорода Нижнего Тагила получил 3 года колонии за растрату
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Молодежная дума Нижнего Тагила победила в одной из номинаций Всероссийской премии «Время молодых». Жюри высокого оценила работу парламентариев в номинации «ГосСтарт.Политика». Вручение премии проходило в Москве, в национальном центре «Россия».

Молодежная дума Нижнего Тагила стала лучшей в России
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В Нижнем Тагиле уже несколько месяцев не работает единственный в городе аппарат МРТ. Вопрос стоит настолько остро, что его подняли на заседании городской думы. Известно, что на ремонт установки выделено 15 млн рублей, а починить сложную технику удастся не ранее конца зимы.

В Нижнем Тагиле сломался единственный МРТ-аппарат
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Мама четвероклассника из Нижнего Тагила подала в суд на администрацию школы и требует 100 тысяч рублей за систематическую травлю ее сына. Избиение ребенка происходило несколько, раз начиная с октября. Один раз мальчика ударили головой о бетонный пол. Однако обидчики утверждают, что школьнику досталось за дело: якобы он сам дразнил и обзывал детей.

Женщина в Нижнем Тагиле потребовала через суд 100 тысяч со школы за травлю ее сына
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В 9 поселке Нижнего Тагила местные жители жалуются на агрессивных бродячих псов. Они нередко нападают на людей, так что те боятся выходить из дома. К тому же собаки постоянно охотятся на кошек — на улицах часто валяются их растерзанные трупы.

Дохлые кошки валяются. Жители 9 поселка в Нижнем Тагиле бьют тревогу из-за собак
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