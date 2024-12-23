Приговор главе ГГО, Молодежная дума, сломанный аппарат МРТ и дохлые кошки в Тагиле

Posted 23 декабря, 17:16
Published 23 декабря, 17:16
Modified 23 декабря, 17:18
Updated 23 декабря, 17:18
Глава администрации Горноуральского городского округа Дмитрий Летников следующие три года проведет в колонии общего режима. Суд вынес ему приговор за растрату бюджетных средств. Чиновник был взят под стражу прямо в зале суда.
Молодежная дума Нижнего Тагила победила в одной из номинаций Всероссийской премии «Время молодых». Жюри высокого оценила работу парламентариев в номинации «ГосСтарт.Политика». Вручение премии проходило в Москве, в национальном центре «Россия».
В Нижнем Тагиле уже несколько месяцев не работает единственный в городе аппарат МРТ. Вопрос стоит настолько остро, что его подняли на заседании городской думы. Известно, что на ремонт установки выделено 15 млн рублей, а починить сложную технику удастся не ранее конца зимы.
Мама четвероклассника из Нижнего Тагила подала в суд на администрацию школы и требует 100 тысяч рублей за систематическую травлю ее сына. Избиение ребенка происходило несколько, раз начиная с октября. Один раз мальчика ударили головой о бетонный пол. Однако обидчики утверждают, что школьнику досталось за дело: якобы он сам дразнил и обзывал детей.
В 9 поселке Нижнего Тагила местные жители жалуются на агрессивных бродячих псов. Они нередко нападают на людей, так что те боятся выходить из дома. К тому же собаки постоянно охотятся на кошек — на улицах часто валяются их растерзанные трупы.