Проросшая картошка: съесть или выкинуть — доктор медицины дал однозначный ответ

В проросшей картошке крахмал начинает распадаться на сахара, из-за этого меняется вкус клубней и не только. Как отметил в интервью «АиФ» доктор медицинских наук Виктор Конышев, картофелина, на которой появились ростки, направляет свои силы на обеспечение баланса питательных веществ для нового растения, витамины и полезные вещества в таком корнеплоде разрушается. Особенно быстро выводится витамин С.