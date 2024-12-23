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Posted 23 декабря, 10:20

Published 23 декабря, 10:20

Modified 23 декабря, 10:22

Updated 23 декабря, 10:22

Проросшая картошка: съесть или выкинуть — доктор медицины дал однозначный ответ

Проросшая картошка: съесть или выкинуть — доктор медицины дал однозначный ответ

23 декабря 2024, 10:20
Фото: 1MI.
Рубрика
Еда и напитки
В середине зимы картошка, которая хранится дома, начинает прорастать из-за слишком высокой температуры в помещении. Многие хозяйки продолжают использовать ее для приготовления блюд, предварительно обрывая ростки. Но не вредно ли это? Можно ли употреблять в пищу такие корнеплоды?

В проросшей картошке крахмал начинает распадаться на сахара, из-за этого меняется вкус клубней и не только. Как отметил в интервью «АиФ» доктор медицинских наук Виктор Конышев, картофелина, на которой появились ростки, направляет свои силы на обеспечение баланса питательных веществ для нового растения, витамины и полезные вещества в таком корнеплоде разрушается. Особенно быстро выводится витамин С.

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Есть такой картофель можно, если нет альтернативы, но ни вкуса, ни пользы ждать не нужно. К тому же есть еще одно «но».

Если картофель не просто пророс, но еще и позеленел, с ним надо быть вдвойне аккуратным: в позеленевших частях синтезируется токсичное вещество соланин, так что картофелины надо срезать с запасом, — отметил эксперт.

Соланин может вызвать симптомы отравления — тошноту, рвоту, головную боль и даже более серьезные последствия. Поэтому, если вы решили съесть проросшую картошку, важно тщательно удалить все ростки и любые зеленые участки. Однако даже в этом случае рекомендуется быть осторожным.

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Также важно оценить общее состояние клубня. Если картошка мягкая, имеет пятна или поражена гнилью, лучше ее не употреблять в пищу, даже если часть корнеплода выглядит нормально.

Что можно сделать с проросшей картошкой, если вы не хотите употреблять ее в пищу:

  • Оставить на семена. Весной, перед посадкой, можно будет дополнительно выставить ящик с проросшими клубнями на солнце, чтобы образовалось больше соланина. Такие корнеплоды практически не подвержены болезням, а огородные вредители обходят их стороной.
  • Пустить на корм животным. Предварительно нужно также удалить ростки и полностью удалить зеленые участки, так как соланин токсичен и для братьев наших меньших.

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