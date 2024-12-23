Проросшая картошка: съесть или выкинуть — доктор медицины дал однозначный ответ

Posted 23 декабря, 10:20
Published 23 декабря, 10:20
Modified 23 декабря, 10:22
Updated 23 декабря, 10:22
В проросшей картошке крахмал начинает распадаться на сахара, из-за этого меняется вкус клубней и не только. Как отметил в интервью «АиФ» доктор медицинских наук Виктор Конышев, картофелина, на которой появились ростки, направляет свои силы на обеспечение баланса питательных веществ для нового растения, витамины и полезные вещества в таком корнеплоде разрушается. Особенно быстро выводится витамин С.
Есть такой картофель можно, если нет альтернативы, но ни вкуса, ни пользы ждать не нужно. К тому же есть еще одно «но».
Если картофель не просто пророс, но еще и позеленел, с ним надо быть вдвойне аккуратным: в позеленевших частях синтезируется токсичное вещество соланин, так что картофелины надо срезать с запасом, — отметил эксперт.
Соланин может вызвать симптомы отравления — тошноту, рвоту, головную боль и даже более серьезные последствия. Поэтому, если вы решили съесть проросшую картошку, важно тщательно удалить все ростки и любые зеленые участки. Однако даже в этом случае рекомендуется быть осторожным.
Также важно оценить общее состояние клубня. Если картошка мягкая, имеет пятна или поражена гнилью, лучше ее не употреблять в пищу, даже если часть корнеплода выглядит нормально.
Что можно сделать с проросшей картошкой, если вы не хотите употреблять ее в пищу:
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