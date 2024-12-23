Пьяная женщина в Екатеринбурге облила пивом официантку в кафе

Posted 23 декабря, 06:45
Published 23 декабря, 06:45
Modified 23 декабря, 06:47
Updated 23 декабря, 06:47
По словам очевидца, клиентка требовала выдать заказ, за который она не заплатила. Кроме того, сотрудники заведения сделали ей и ее спутнику замечания из-за того, что они шумели, рассказали в Telegram-канале «Безумный Екатеринбург».
После этого женщина принялась скандалить и ругаться на официантку. Также она ее толкнула, а затем вылила на нее пиво.
Напомним, в екатеринбургском аэропорту Кольцово пьяный житель Ирбита устроил скандал с сотрудниками таможни, из-за чего его задержали.