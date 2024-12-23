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Posted 23 декабря, 06:45

Published 23 декабря, 06:45

Modified 23 декабря, 06:47

Updated 23 декабря, 06:47

Пьяная женщина в Екатеринбурге облила пивом официантку в кафе

Пьяная женщина в Екатеринбурге облила пивом официантку в кафе

23 декабря 2024, 06:45
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге произошел конфликт между официанткой и посетительницей в кафе «Бургер Кинг», который находится на Уралмаше.

По словам очевидца, клиентка требовала выдать заказ, за который она не заплатила. Кроме того, сотрудники заведения сделали ей и ее спутнику замечания из-за того, что они шумели, рассказали в Telegram-канале «Безумный Екатеринбург».

После этого женщина принялась скандалить и ругаться на официантку. Также она ее толкнула, а затем вылила на нее пиво.

Напомним, в екатеринбургском аэропорту Кольцово пьяный житель Ирбита устроил скандал с сотрудниками таможни, из-за чего его задержали.

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