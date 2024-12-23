Пьяный екатеринбуржец заколол кухонным ножом семейную пару

Posted 23 декабря, 16:16
Published 23 декабря, 16:16
Modified 23 декабря, 16:18
Updated 23 декабря, 16:18
Бытовая ссора на фоне личной неприязни стала причиной двойного убийства в Екатеринбурге. Преступление было совершено 20 декабря в одном из домов на улице Победы, проинформировали в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.
После употребления горячительных напитков хозяин квартиры схватился за нож и нанес несколько ударов мужчине 1986 года рождения и его жене 1975 года рождения. Оба умерли на месте.
Полицию вызвала сожительница подозреваемого. Его задержали и отправили в СИЗО. За совершение особо тяжкого преступления фигуранту уголовного дела может грозить пожизненное заключение.
Ранее в Следственном комитете прокомментировали жестокое убийство матери четверых детей в Нижнем Тагиле.