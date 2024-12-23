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Posted 23 декабря, 16:16

Published 23 декабря, 16:16

Modified 23 декабря, 16:18

Updated 23 декабря, 16:18

В Екатеринбурге мужчина зарезал кухонным ножом семейную пару

Пьяный екатеринбуржец заколол кухонным ножом семейную пару

23 декабря 2024, 16:16
Фото: СУ СК России по Свердловской области.

В Екатеринбурге мужчина зарезал кухонным ножом семейную пару

В Екатеринбурге нетрезвый мужчина набросился с ножом на своих гостей, зарезав мужа и жену.

Бытовая ссора на фоне личной неприязни стала причиной двойного убийства в Екатеринбурге. Преступление было совершено 20 декабря в одном из домов на улице Победы, проинформировали в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

После употребления горячительных напитков хозяин квартиры схватился за нож и нанес несколько ударов мужчине 1986 года рождения и его жене 1975 года рождения. Оба умерли на месте.

Полицию вызвала сожительница подозреваемого. Его задержали и отправили в СИЗО. За совершение особо тяжкого преступления фигуранту уголовного дела может грозить пожизненное заключение.

Ранее в Следственном комитете прокомментировали жестокое убийство матери четверых детей в Нижнем Тагиле.

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#Дарья Бобровицкая#Полиция#Уголовное дело#Криминал#СК РФ#Поножовщина#Пожизненное заключение#Двойное убийство#Екатеринбург#Зарезал
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