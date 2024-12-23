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Posted 23 декабря, 09:18

Published 23 декабря, 09:18

Modified 23 декабря, 09:20

Updated 23 декабря, 09:20

SHOT: курьер привез в Тулу 21 килограмм наркотиков в корме для котят

23 декабря 2024, 09:18
Курьер привез в Тулу более 20 килограммов наркотиков в корме марки Royal Canin для котят. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.

Наркотические средства были обнаружены внутри упаковок корма в грузовике, который приехал в Тулу из Чехова. По данным источника, водитель заявил, что не знал о содержимом груза, а просто доставил заказ на Калужское шоссе. Об этом со ссылкой на SHOT пишет tsn24.ru.

«Корм для котят» был передан на экспертизу, показавшую, что внутри банок находилась смесь, содержащая мефедрон, общей массой 21 килограмм.

Получателя товара задержали, мужчина признался, что собирался продать наркотики. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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