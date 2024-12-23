SHOT: курьер привез в Тулу 21 килограмм наркотиков в корме для котят

Наркотические средства были обнаружены внутри упаковок корма в грузовике, который приехал в Тулу из Чехова. По данным источника, водитель заявил, что не знал о содержимом груза, а просто доставил заказ на Калужское шоссе. Об этом со ссылкой на SHOT пишет tsn24.ru.