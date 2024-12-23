Сысертская прокуратура встала на сторону врачей, перепутавших анализы пациентке с ВИЧ

Posted 23 декабря, 15:49
Published 23 декабря, 15:49
Modified 23 декабря, 15:51
Updated 23 декабря, 15:51
Дочь 59-летней жительницы Сысерти продолжает отстаивать права своей матери, которая долго не получала лечения от ВИЧ-инфекции в результате врачебной ошибки. Недавно семья получила ответ Сысертской межрайонной прокуратуры. После совместной проверки с Росздравнадзором сотрудники ведомства не нашли нарушений в действиях врачей.
Напомним, что эта история началась еще в 2022 году, когда состояние здоровья женщины начало резко ухудшаться по неизвестной причине. Медики заподозрили ВИЧ, пациентка сдала анализы в частной клинике. Результат оказался отрицательным, но, как оказалось, он принадлежал не ей.
Женщине долго не могли поставить диагноз, подозревали рак, но потом выявили туберкулез. Повторный тест на ВИЧ оказался положительным. Когда она рассмотрела бумажку с первым результатом, то заметила ошибку. Но в частном медцентре свою вину отказались признавать, к тому же на сторону клиники встали надзорные органы.
Возможность выдачи результатов построенному человеку или перепутывание результатов исключена, так как результаты распечатываются исключительно в присутствии пациента при предъявлении паспорта, и проверяются им, не отходя от стойки ресепшена. Нарушений при оказании платных медицинских услуг в рамках полномочий Росздравнадзора не установлено, — говорится в заключении прокуратуры.
Как утверждает дочь женщины, в клинике их ни о чем не предупреждали, а результаты распечатывали в отсутствии пациента. Она намерена идти дальше и с помощью юриста добиваться наказания медиков, допустивших халатность.
Сейчас состояние жительницы Сысерти ухудшилось: у нее обнаружили полинейропатию нижних конечностей, также ее мучают головокружения и сильные боли во всем теле. Ее семья уверена, что своевременно начатое лечение помогло быть избежать таких осложнений.
Ранее в Нижнем Тагиле от осложнений ВИЧ-инфекции скончалась 28-летняя пациентка. Ее муж также винит в смерти супруги медиков.