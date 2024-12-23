Сысертская прокуратура встала на сторону врачей, перепутавших анализы пациентке с ВИЧ

Женщине долго не могли поставить диагноз, подозревали рак, но потом выявили туберкулез. Повторный тест на ВИЧ оказался положительным. Когда она рассмотрела бумажку с первым результатом, то заметила ошибку. Но в частном медцентре свою вину отказались признавать, к тому же на сторону клиники встали надзорные органы.