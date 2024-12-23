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Posted 23 декабря, 16:48

Published 23 декабря, 16:48

Modified 23 декабря, 16:50

Updated 23 декабря, 16:50

На Вагонке в Нижнем Тагиле установят танки «Прорыв» и «Армата»

Танки «Прорыв» и «Армата» будут установлены на Вагонке в Нижнем Тагиле

23 декабря 2024, 16:48
Фото: Изображение Midjourney.

На Вагонке в Нижнем Тагиле установят танки «Прорыв» и «Армата»

Сюжет
Новый год
Уралвагонзавод планирует установить лучшие образцы своей продукции у Дворца культуры имени И. В. Окунева в Нижнем Тагиле. Правда, танки будут сделаны изо льда.

Тагильское предприятие Уралвагонзавод во вторник, 24 декабря, откроет ледовый городок на Вагонке, сообщает пресс-служба УВЗ.

Изюминкой этого года станут семь ледяных скульптур — это танки Т-90М «Прорыв», Т-14 «Армата», а также другие образцы продукции завода.

Фото: пресс-служба УВЗ

Около 18-метровой красавицы-елки уже установлены ледяные Дед Мороз и Снегурочка. А для любителей активного отдыха будет работать каток. Кроме того, тагильчане смогут увидеть лучшие работы, которые победили в конкурсе «Дети рисуют Уралвагонзавод».

Торжественное открытие ледового городка начнется в 17:30 в детском парке имени Окунева.

Напомним, что открытие главной елки в Тагиле состоится в четверг, 26 декабря.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#Новый год#Открытие#Ледовый городок#Уралвагонзавод#Ледяные фигуры#Екатеринбург#Детский парк#Новогодний праздник
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