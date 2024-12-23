Танки «Прорыв» и «Армата» будут установлены на Вагонке в Нижнем Тагиле

Posted 23 декабря, 16:48
Published 23 декабря, 16:48
Modified 23 декабря, 16:50
Updated 23 декабря, 16:50
Тагильское предприятие Уралвагонзавод во вторник, 24 декабря, откроет ледовый городок на Вагонке, сообщает пресс-служба УВЗ.
Изюминкой этого года станут семь ледяных скульптур — это танки Т-90М «Прорыв», Т-14 «Армата», а также другие образцы продукции завода.
Около 18-метровой красавицы-елки уже установлены ледяные Дед Мороз и Снегурочка. А для любителей активного отдыха будет работать каток. Кроме того, тагильчане смогут увидеть лучшие работы, которые победили в конкурсе «Дети рисуют Уралвагонзавод».
Торжественное открытие ледового городка начнется в 17:30 в детском парке имени Окунева.
Напомним, что открытие главной елки в Тагиле состоится в четверг, 26 декабря.