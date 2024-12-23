Танки «Прорыв» и «Армата» будут установлены на Вагонке в Нижнем Тагиле

Около 18-метровой красавицы-елки уже установлены ледяные Дед Мороз и Снегурочка. А для любителей активного отдыха будет работать каток. Кроме того, тагильчане смогут увидеть лучшие работы, которые победили в конкурсе «Дети рисуют Уралвагонзавод».