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Posted 23 декабря, 10:00

Published 23 декабря, 10:00

Modified 23 декабря, 10:02

Updated 23 декабря, 10:02

Умер солист театра музкомедии в Екатеринбурге

Умер солист театра музкомедии в Екатеринбурге

23 декабря 2024, 10:00
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге не стало 67-летнего солиста Свердловского театра музкомедии Николая Капленко.

Капленко сыграл на сцене театра 70 ролей, большинство из которых были главными. Он проработал в музкомедии 35 лет, рассказали Ура.ру в культурном учреждении.

Фото: Свердловский театр музкомедии

У Николая Капленко также имелось звание заслуженного артиста РФ. По словам его коллег, он был харизматичным и талантливым актером, а также веселым и жизнерадостным человеком.

Напомним, в Нижнем Тагиле скончалась 89-летняя бывшая диктор радиоузла Майя Куликова.

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