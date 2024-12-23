Умер солист театра музкомедии в Екатеринбурге

Posted 23 декабря, 10:00
Published 23 декабря, 10:00
Modified 23 декабря, 10:02
Updated 23 декабря, 10:02
Капленко сыграл на сцене театра 70 ролей, большинство из которых были главными. Он проработал в музкомедии 35 лет, рассказали Ура.ру в культурном учреждении.
У Николая Капленко также имелось звание заслуженного артиста РФ. По словам его коллег, он был харизматичным и талантливым актером, а также веселым и жизнерадостным человеком.
Напомним, в Нижнем Тагиле скончалась 89-летняя бывшая диктор радиоузла Майя Куликова.