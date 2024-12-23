В Асбесте водитель Chevrolet сбил замначальника пожарной части

В Асбесте погиб в ДТП Виктор Кузнецов. Он шел по нерегулируемому пешеходному переходу, когда водитель Chevrolet пошел на обгон другого автомобиля. За рулем иномарки был Рафис Шарипов. 36-летний мужчина не увидел пешехода и сбил его. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Ему было 57 лет.