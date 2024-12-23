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Posted 23 декабря, 11:53

Published 23 декабря, 11:53

Modified 23 декабря, 11:55

Updated 23 декабря, 11:55

В Асбесте водитель Chevrolet сбил замначальника пожарной части

В Асбесте водитель Chevrolet сбил замначальника пожарной части

23 декабря 2024, 11:53
Фото: Изображение Midjourney.
В Асбесте водитель Chevrolet насмерть сбил заместителя начальника пожарной части Виктора Кузнецова.

В Асбесте погиб в ДТП Виктор Кузнецов. Он шел по нерегулируемому пешеходному переходу, когда водитель Chevrolet пошел на обгон другого автомобиля. За рулем иномарки был Рафис Шарипов. 36-летний мужчина не увидел пешехода и сбил его. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Ему было 57 лет.

Известно, что этот же водитель, на этом же самом месте 2 года назад сбил женщину. Она осталась инвалидом, рассказали в Госавтоинспекции.

Напомним, в ДТП с автобусом в Екатеринбурге пострадали 7 пассажиров.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#ДТП#Смерть#ЧП#Екатеринбург
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