В Асбесте водитель Chevrolet сбил замначальника пожарной части

Posted 23 декабря, 11:53
Published 23 декабря, 11:53
Modified 23 декабря, 11:55
Updated 23 декабря, 11:55
В Асбесте погиб в ДТП Виктор Кузнецов. Он шел по нерегулируемому пешеходному переходу, когда водитель Chevrolet пошел на обгон другого автомобиля. За рулем иномарки был Рафис Шарипов. 36-летний мужчина не увидел пешехода и сбил его. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Ему было 57 лет.
Известно, что этот же водитель, на этом же самом месте 2 года назад сбил женщину. Она осталась инвалидом, рассказали в Госавтоинспекции.
Напомним, в ДТП с автобусом в Екатеринбурге пострадали 7 пассажиров.