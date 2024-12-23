В домах на Вагонке в Нижнем Тагиле отключат электричество из-за работ

Posted 23 декабря, 05:12
Published 23 декабря, 05:12
Modified 23 декабря, 05:14
Updated 23 декабря, 05:14
Отключения будут производиться каждые 15 минут с 23:00 до семи часов утра, рассказали в «Тагилэнергосети».
Так, на Алтайской улице в домах №25 и 27 отключат электричество по вводу №2. Рабочие будут восстанавливать нормальную схему. То же самое ожидается на улице Орджоникидзе.
Будет отключение электроэнергии от ТП-2210 по вводу № 1 в связи с восстановлением нормальной схемы. Под отключение попадают: ул. Орджоникидзе 6, 8, 10, — рассказали в нижнетагильской организации.
Напомним, 16 и 17 декабря 2024 года в Нижнем Тагиле отключали свет в жилых домах на улицах Осипенко, Шиловской и других.