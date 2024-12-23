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Posted 23 декабря, 05:12

Published 23 декабря, 05:12

Modified 23 декабря, 05:14

Updated 23 декабря, 05:14

В домах на Вагонке в Нижнем Тагиле отключат электричество из-за работ

В домах на Вагонке в Нижнем Тагиле отключат электричество из-за работ

23 декабря 2024, 05:12
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле на улицах Алтайская и Орджоникидзе будут обесточены некоторые дома. Отключения пройдут с 25 по 27 декабря 2024 года.

Отключения будут производиться каждые 15 минут с 23:00 до семи часов утра, рассказали в «Тагилэнергосети».

Так, на Алтайской улице в домах №25 и 27 отключат электричество по вводу №2. Рабочие будут восстанавливать нормальную схему. То же самое ожидается на улице Орджоникидзе.

Будет отключение электроэнергии от ТП-2210 по вводу № 1 в связи с восстановлением нормальной схемы. Под отключение попадают: ул. Орджоникидзе 6, 8, 10, — рассказали в нижнетагильской организации.

Напомним, 16 и 17 декабря 2024 года в Нижнем Тагиле отключали свет в жилых домах на улицах Осипенко, Шиловской и других.

Жители Вагонки в Нижнем Тагиле остались без тепла и света из-за аварии
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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Вагонка#Город#Электричество#Электроснабжение#Отключение#Работы#Екатеринбург
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