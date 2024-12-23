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Posted 23 декабря, 11:04

Published 23 декабря, 11:04

Modified 23 декабря, 11:06

Updated 23 декабря, 11:06

В Екатеринбурге семь человек пострадали в ДТП с автобусом

В ДТП с автобусом в Екатеринбурге пострадали 7 пассажиров

23 декабря 2024, 11:04
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге семь человек пострадали в ДТП с автобусом

Семь жителей Екатеринбурга получили травмы различной степени тяжести в ДТП с автобусом маршрута №70.

Двое пассажиров в результате были доставлены в больницу. Один получил закрытый перелом плеча, а второй — травму головы, пишет Ура.ру со ссылкой на источник.

У водителя, по словам собеседника редакции, открытая рана головы. Остальные пассажиры получили ушибы. Они отказались от госпитализации.

Напомним, ДТП случилось на улице Малышева, 107. По данным ГИБДД, водитель не смог справиться с управлением и врезался в дерево. В это время в салоне было 10 пассажиров.

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#Ирина Кирилова#Происшествия#ДТП#Свердловская область#Автобус#Пострадавшие#Пассажир#Екатеринбург#Авария
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