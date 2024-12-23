В ДТП с автобусом в Екатеринбурге пострадали 7 пассажиров

Posted 23 декабря, 11:04
Published 23 декабря, 11:04
Modified 23 декабря, 11:06
Updated 23 декабря, 11:06
Двое пассажиров в результате были доставлены в больницу. Один получил закрытый перелом плеча, а второй — травму головы, пишет Ура.ру со ссылкой на источник.
У водителя, по словам собеседника редакции, открытая рана головы. Остальные пассажиры получили ушибы. Они отказались от госпитализации.
Напомним, ДТП случилось на улице Малышева, 107. По данным ГИБДД, водитель не смог справиться с управлением и врезался в дерево. В это время в салоне было 10 пассажиров.