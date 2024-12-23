В Нижнем Тагиле сломался единственный МРТ-аппарат

Вопрос ремонта столь необходимого для горожан оборудования обсудили на заседании городской думы. Замминистра здравоохранения Свердловской области Андрей Шастин сообщил о сроках завершения ремонтных работ. По его словам, на восстановление работы аппарата МРТ выделено 15 млн рублей. К концу зимы его должны восстановить.