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Posted 23 декабря, 15:15

Published 23 декабря, 15:15

Modified 23 декабря, 15:17

Updated 23 декабря, 15:17

В Нижнем Тагиле сломался единственный МРТ-аппарат

В Нижнем Тагиле сломался единственный МРТ-аппарат

23 декабря 2024, 15:15
В Нижнем Тагиле возникла критическая ситуация: единственный аппарат МРТ в городе сломался. Починить его не могут уже несколько месяцев.

Вопрос ремонта столь необходимого для горожан оборудования обсудили на заседании городской думы. Замминистра здравоохранения Свердловской области Андрей Шастин сообщил о сроках завершения ремонтных работ. По его словам, на восстановление работы аппарата МРТ выделено 15 млн рублей. К концу зимы его должны восстановить.

Кроме того, для горбольницы №4 приобретут еще один аппарат. А ситуация с обеспечением МРТ-диагностикой для пациентов горбольницы №1 остается нерешенной, сообщает ИА «Реальный Тагил».

Ранее отделения тагильской больницы работали без элементарного оборудования.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Медицина#Ремонт#МРТ#Екатеринбург
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