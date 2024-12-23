В Нижнем Тагиле стали работать три новых светофора на пешеходных переходах

Posted 23 декабря, 06:16
Published 23 декабря, 06:16
Modified 23 декабря, 06:18
Updated 23 декабря, 06:18
На данных объектах горит желтый мигающий сигнал. Светофоры установлены на пути «дом — школа — дом», рассказали в городском ЦОДД.
Улица Быкова в районе остановки «улица Оплетина»; улица Гастелло у улицы Гвардейская; улица Смелянского, 5 — школа №100, — сообщили в нижнетагильской организации.
Напомним, в декабре 2024 года в Нижнем Тагиле также стал работать новый дорожный объект на пересечении улиц Серова — Пархоменко. На светофоре сделали секцию со стрелкой, указывающей налево.