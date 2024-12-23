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Posted 23 декабря, 06:16

Published 23 декабря, 06:16

Modified 23 декабря, 06:18

Updated 23 декабря, 06:18

В Нижнем Тагиле стали работать три новых светофора на пешеходных переходах

В Нижнем Тагиле стали работать три новых светофора на пешеходных переходах

23 декабря 2024, 06:16
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле на нерегулируемых пешеходных переходах в районах Выи и Тагилстроя появились новые светофоры Т7 в декабре 2024 года.

На данных объектах горит желтый мигающий сигнал. Светофоры установлены на пути «дом — школа — дом», рассказали в городском ЦОДД.

Улица Быкова в районе остановки «улица Оплетина»; улица Гастелло у улицы Гвардейская; улица Смелянского, 5 — школа №100, — сообщили в нижнетагильской организации.

Напомним, в декабре 2024 года в Нижнем Тагиле также стал работать новый дорожный объект на пересечении улиц Серова — Пархоменко. На светофоре сделали секцию со стрелкой, указывающей налево.

Светофор перестанет работать на перекрестке в Нижнем Тагиле
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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Город#Тагилстрой#Выя#Светофоры#Екатеринбург#Пешеходные переходы
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