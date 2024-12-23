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Posted 23 декабря, 13:14

Published 23 декабря, 13:14

Modified 23 декабря, 13:16

Updated 23 декабря, 13:16

В Свердловской области оштрафовали директора библиотеки

В Свердловской области оштрафовали директора библиотеки

23 декабря 2024, 13:14
Фото: Изображение Midjourney.
Директор библиотеки в Камышлове оштрафован за приемку некачественной компьютерной техники.

Прокуратура Камышлова выявила нарушения при закупке компьютерной техники для местной библиотеки в рамках нацпроекта «Культура».

Директор учреждения принял и оплатил ноутбуки и моноблоки, не соответствующие условиям контракта (недостаточный объем оперативной памяти). За это он привлечен к административной ответственности и оштрафован на 20 тысяч рублей.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений. Несоответствия в характеристиках техники были устранены, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Штраф#Библиотека#Екатеринбург#Инцидент
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