В Свердловской области оштрафовали директора библиотеки

Posted 23 декабря, 13:14
Published 23 декабря, 13:14
Modified 23 декабря, 13:16
Updated 23 декабря, 13:16
Прокуратура Камышлова выявила нарушения при закупке компьютерной техники для местной библиотеки в рамках нацпроекта «Культура».
Директор учреждения принял и оплатил ноутбуки и моноблоки, не соответствующие условиям контракта (недостаточный объем оперативной памяти). За это он привлечен к административной ответственности и оштрафован на 20 тысяч рублей.
Прокуратура внесла представление об устранении нарушений. Несоответствия в характеристиках техники были устранены, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
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