В Свердловской области задержан юноша, который угнал у мужчины подаренный BMW

Posted 23 декабря, 03:08
Published 23 декабря, 03:08
Modified 23 декабря, 03:10
Updated 23 декабря, 03:10
Когда молодого человека нашли, при нем были билеты в Ставрополь, откуда он родом. В настоящее время он находится в Екатеринбурге в изоляторе временного содержания, пишет Ура.ру.
Автомобиль сейчас на спецстоянке. В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Раньше к уголовной ответственности его не привлекали.
Напомним, житель Сысерти выиграл у блогера Литвина иномарку стоимостью в 12 миллионов рублей и решил ее продать. Он нашел молодого человека, который скрылся на машине в неизвестном направлении.