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Posted 23 декабря, 03:08

Published 23 декабря, 03:08

Modified 23 декабря, 03:10

Updated 23 декабря, 03:10

В Свердловской области задержан юноша, который угнал у мужчины подаренный BMW

В Свердловской области задержан юноша, который угнал у мужчины подаренный BMW

23 декабря 2024, 03:08
Фото: 1MI.
В Свердловской области задержали 21-летнего молодого человека, который угнал у жителя Сысерти BMW, полученный от блогера Литвина. Инцидент произошел 12 декабря 2024 года.

Когда молодого человека нашли, при нем были билеты в Ставрополь, откуда он родом. В настоящее время он находится в Екатеринбурге в изоляторе временного содержания, пишет Ура.ру.

Автомобиль сейчас на спецстоянке. В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Раньше к уголовной ответственности его не привлекали.

Напомним, житель Сысерти выиграл у блогера Литвина иномарку стоимостью в 12 миллионов рублей и решил ее продать. Он нашел молодого человека, который скрылся на машине в неизвестном направлении.

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