Водитель автобуса свернул в кювет на Серовском тракте и спас пассажиров

Posted 23 декабря, 05:41
Published 23 декабря, 05:41
Modified 23 декабря, 05:43
Updated 23 декабря, 05:43
По словам очевидцев, шофер увидел на автодороге автомобиль и стоявших людей. Он развернулся поперек трассы, вследствие чего автобус съехал в кювет, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Пострадавших в ДТП нет. Сотрудники ДПС оказались помощь в том, чтобы вернуть общественный транспорт на дорогу.
Напомним, на трассе Екатеринбург — Тюмень грузовик съехал с дороги в кювет, из-за чего движение было временно ограничено. Пострадавших нет.