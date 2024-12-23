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Posted 23 декабря, 05:41

Published 23 декабря, 05:41

Modified 23 декабря, 05:43

Updated 23 декабря, 05:43

Водитель автобуса свернул в кювет на Серовском тракте и спас пассажиров

Водитель автобуса свернул в кювет на Серовском тракте и спас пассажиров

23 декабря 2024, 05:41
На Серовском тракте водитель автобуса №818, который ехал в Североуральск из Екатеринбурга, свернул в сторону, чтобы избежать аварии.

По словам очевидцев, шофер увидел на автодороге автомобиль и стоявших людей. Он развернулся поперек трассы, вследствие чего автобус съехал в кювет, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Пострадавших в ДТП нет. Сотрудники ДПС оказались помощь в том, чтобы вернуть общественный транспорт на дорогу.

Напомним, на трассе Екатеринбург — Тюмень грузовик съехал с дороги в кювет, из-за чего движение было временно ограничено. Пострадавших нет.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#Пешеходы#Пассажиры#ЧП#Серовский тракт#Грузовик#ДПС#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
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