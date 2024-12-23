tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 декабря, 04:15

Published 23 декабря, 04:15

Modified 23 декабря, 04:17

Updated 23 декабря, 04:17

Водитель маршрутки в Нижнем Тагиле самовольно изменил путь и заехал в магазин

Водитель маршрутки в Нижнем Тагиле самовольно изменил путь и заехал в магазин

23 декабря 2024, 04:15
Фото: 1MI.
Жительница Нижнего Тагила пожаловалась на водителя маршрутки №5, который сменил путь для посещения автомагазина. Инцидент произошел 21 декабря 2024 года.

По словам женщины, маршрутка ехала с вокзала на Выю через Лебяжку. Водитель в районе магазина «Смак» не стал поворачивать налево, а проехал прямо, несмотря на возмущение пассажиров, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Как оказалось, он заехал в автомагазин на улице Космонавтов, предположительно, чтобы приобрести какую-то деталь. Затем он вернулся и продолжил поездку.

По-моему, есть четкий, согласованный в ГАИ и всех инстанциях строго определенный маршрут, который водитель не может самовольно менять как ему заблагорассудится, — говорит тагильчанка.

Напомним, в октябре 2024 года в Екатеринбурге водитель автобуса №83 закончил рейс посреди маршрута и высадил пассажиров, сообщив, что его рабочий день закончился.

Водитель автобуса №34 в Нижнем Тагиле разговаривал по телефону за рулем
Узнать подробнее
Читайте также:
Водитель автобуса №34 в Нижнем Тагиле разговаривал по телефону за рулемДевочке зажало ногу в дверях автобуса в Нижнем ТагилеВодитель автомобиля в Нижнем Тагиле сбил ребенка на ГГМ
#Елизавета Зиборова#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Пассажиры#Водитель#ЧП#Конфликт#Общественный транспорт#Екатеринбург#Маршрутка#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика