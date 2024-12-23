Водитель маршрутки в Нижнем Тагиле самовольно изменил путь и заехал в магазин

Posted 23 декабря, 04:15
Published 23 декабря, 04:15
Modified 23 декабря, 04:17
Updated 23 декабря, 04:17
По словам женщины, маршрутка ехала с вокзала на Выю через Лебяжку. Водитель в районе магазина «Смак» не стал поворачивать налево, а проехал прямо, несмотря на возмущение пассажиров, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
Как оказалось, он заехал в автомагазин на улице Космонавтов, предположительно, чтобы приобрести какую-то деталь. Затем он вернулся и продолжил поездку.
По-моему, есть четкий, согласованный в ГАИ и всех инстанциях строго определенный маршрут, который водитель не может самовольно менять как ему заблагорассудится, — говорит тагильчанка.
Напомним, в октябре 2024 года в Екатеринбурге водитель автобуса №83 закончил рейс посреди маршрута и высадил пассажиров, сообщив, что его рабочий день закончился.