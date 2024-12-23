Водитель маршрутки в Нижнем Тагиле самовольно изменил путь и заехал в магазин

По словам женщины, маршрутка ехала с вокзала на Выю через Лебяжку. Водитель в районе магазина «Смак» не стал поворачивать налево, а проехал прямо, несмотря на возмущение пассажиров, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».