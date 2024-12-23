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Posted 23 декабря, 10:56

Published 23 декабря, 10:56

Modified 23 декабря, 10:58

Updated 23 декабря, 10:58

Водитель в Асбесте получил 7 лет колонии за смерть пассажира в ДТП

Водитель в Асбесте получил 7 лет колонии за смерть пассажира в ДТП

23 декабря 2024, 10:56
Фото: Изображение Midjourney.
Водителя, который в нетрезвом состоянии попал в ДТП в Асбесте, приговорили к 7 годам лишения свободы.

Мужчина был признан виновным в нарушении ДТП, которое по неосторожности привело к гибели человека. Инцидент случился в мае 2023 года. Обвиняемый был в нетрезвом состоянии и сел за руль. Он ехал с превышением скорости в направлении поселка Рефтинский. Мужчина в какой-то момент выехал на встречную полосу для обгона, но неверно оценил обстановку. В результате его занесло и машина вылетела с дороги и перевернулась.

В автомобиле в момент происшествия вместе с водителем находились два пассажира. Один из них погиб, а второй получил тяжелые травмы. Мужчина на суде вину свою не признал. Он заявил, что транспорт был неисправен. Также он утверждал, что был трезвым во время аварии, а выпил после.

В результате суд назначил наказание в виде 7 лет 1 месяца лишения свободы. Мужчину взяли под стражу сразу в зале суда.

Ранее в Екатеринбурге автобус влетел в дерево. В этот момент внутри находились пассажиры.

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#Ирина Кирилова#Общество#ДТП#Свердловская область#Суд#Асбест#Криминал#Приговор#Екатеринбург#Авария
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