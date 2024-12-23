Водитель в Асбесте получил 7 лет колонии за смерть пассажира в ДТП

Posted 23 декабря, 10:56
Published 23 декабря, 10:56
Modified 23 декабря, 10:58
Updated 23 декабря, 10:58
Мужчина был признан виновным в нарушении ДТП, которое по неосторожности привело к гибели человека. Инцидент случился в мае 2023 года. Обвиняемый был в нетрезвом состоянии и сел за руль. Он ехал с превышением скорости в направлении поселка Рефтинский. Мужчина в какой-то момент выехал на встречную полосу для обгона, но неверно оценил обстановку. В результате его занесло и машина вылетела с дороги и перевернулась.
В автомобиле в момент происшествия вместе с водителем находились два пассажира. Один из них погиб, а второй получил тяжелые травмы. Мужчина на суде вину свою не признал. Он заявил, что транспорт был неисправен. Также он утверждал, что был трезвым во время аварии, а выпил после.
В результате суд назначил наказание в виде 7 лет 1 месяца лишения свободы. Мужчину взяли под стражу сразу в зале суда.
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