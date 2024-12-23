Водитель в Асбесте получил 7 лет колонии за смерть пассажира в ДТП

В автомобиле в момент происшествия вместе с водителем находились два пассажира. Один из них погиб, а второй получил тяжелые травмы. Мужчина на суде вину свою не признал. Он заявил, что транспорт был неисправен. Также он утверждал, что был трезвым во время аварии, а выпил после.