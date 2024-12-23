Женщина в Нижнем Тагиле потребовала через суд 100 тысяч со школы за травлю ее сына

Posted 23 декабря, 04:52
Published 23 декабря, 04:52
Modified 23 декабря, 04:54
Updated 23 декабря, 04:54
9 декабря на мальчика напали дети, с которыми он ранее не общался. Так, его подстерег пятиклассник, которому сказали, что пострадавший якобы его оскорблял и унижал. Ребенка ударили головой о бетонный пол, пишет «КП-Екатеринбург».
13 декабря на школьника набросилась 13-летняя девочка. По словам его мамы, она повалила мальчика в снег и пинала его. Причиной ее агрессии стало то, что ей на него якобы пожаловалась другая девочка. Также в школе ему устроили травлю.
Несмотря на то, что пострадавший не давал обидчикам сдачи, его поставили на профучет как «проблемного» ученика. В связи с этим его мама потребовала со школы через суд 100 тысяч рублей, а также с семей нападавших по 50 тысяч рублей. В прокуратуре во время проверки случаи травли не были выявлены.