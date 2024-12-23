Женщина в Нижнем Тагиле потребовала через суд 100 тысяч со школы за травлю ее сына

Несмотря на то, что пострадавший не давал обидчикам сдачи, его поставили на профучет как «проблемного» ученика. В связи с этим его мама потребовала со школы через суд 100 тысяч рублей, а также с семей нападавших по 50 тысяч рублей. В прокуратуре во время проверки случаи травли не были выявлены.