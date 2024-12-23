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Posted 23 декабря, 04:52

Published 23 декабря, 04:52

Modified 23 декабря, 04:54

Updated 23 декабря, 04:54

Женщина в Нижнем Тагиле потребовала через суд 100 тысяч со школы за травлю ее сына

Женщина в Нижнем Тагиле потребовала через суд 100 тысяч со школы за травлю ее сына

23 декабря 2024, 04:52
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле мама ученика четвертого класса, которого избили подростки, обратилась в суд Дзержинского района. Первый раз на него напали в октябре 2024 года, а после этого еще били 9 и 13 декабря.

9 декабря на мальчика напали дети, с которыми он ранее не общался. Так, его подстерег пятиклассник, которому сказали, что пострадавший якобы его оскорблял и унижал. Ребенка ударили головой о бетонный пол, пишет «КП-Екатеринбург».

13 декабря на школьника набросилась 13-летняя девочка. По словам его мамы, она повалила мальчика в снег и пинала его. Причиной ее агрессии стало то, что ей на него якобы пожаловалась другая девочка. Также в школе ему устроили травлю.

Несмотря на то, что пострадавший не давал обидчикам сдачи, его поставили на профучет как «проблемного» ученика. В связи с этим его мама потребовала со школы через суд 100 тысяч рублей, а также с семей нападавших по 50 тысяч рублей. В прокуратуре во время проверки случаи травли не были выявлены.

Напомним, первый раз на мальчика напали 8 октября 2024 года. В СК начали проверку.

В Нижнем Тагиле подростки жестоко избили школьницу
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