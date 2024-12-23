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Posted 23 декабря, 08:24

Published 23 декабря, 08:24

Modified 23 декабря, 08:25

Updated 23 декабря, 08:25

Житель Верхней Пышмы избежал тюрьмы за убийство отца и нападение на мать

Жителя Верхней Пышмы суд отправил лечиться после убийства отца

23 декабря 2024, 08:24
Фото: 1MI.

Житель Верхней Пышмы избежал тюрьмы за убийство отца и нападение на мать

Житель Верхней Пышмы признан виновным убийстве своего отца, а также нападении на мать. Однако он избежал тюрьмы, так как был признан невменяемым. Теперь его отправят на принудительное лечение.

Инцидент случился в конце декабря 2023 года. Мужчина находился один дома, но днем позвонил своему отцу и стал предлагать разные идеи. Известно, что у обвиняемого имеется психическое заболевание.

Родители забеспокоились о состоянии их сына и решили навестить его. Когда они пришли, то сын их не узнал. Родителям удалось привести мужчину в чувство. В какой-то момент мама вышла из комнаты, чтобы сын смог переодеться. Отец остался с ним, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Женщина была на кухне, а затем вышла в коридор. Там она увидела лужу крови. Женщина пыталась сбежать из квартиры. Однако в этот момент сын ударил ее ножом в поясницу. Прибывшая на место полиция установила, что обвиняемый ударил 4 раза ножом отца. От полученных травм он скончался.

Комиссия заключила, что у мужчины параноидальная шизофрения. Это означает, что в момент преступления он не отдавал отчет своим действиям. В результате суд назначил ему принудительное лечение.

Ранее в Нижнем Тагиле молодой человек убил свою жену. У нее осталось четверо детей, один из которых был рожден от этого мужчины. Знакомые сообщали, что девушка жаловалась на побои, а также они рассказали, что мужчина изуродовал ей лицо.

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