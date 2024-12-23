Жителя Верхней Пышмы суд отправил лечиться после убийства отца

Ранее в Нижнем Тагиле молодой человек убил свою жену. У нее осталось четверо детей, один из которых был рожден от этого мужчины. Знакомые сообщали, что девушка жаловалась на побои, а также они рассказали, что мужчина изуродовал ей лицо.