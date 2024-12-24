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Posted 24 декабря, 08:31

Published 24 декабря, 08:31

Modified 24 декабря, 08:33

Updated 24 декабря, 08:33

Апелляционный суд Свердловской области оставил Шилиманова в колонии

Апелляционный суд Свердловской области оставил Шилиманова в колонии

24 декабря 2024, 08:31
Фото: 1MI.
Областной суд Екатеринбурга оставил в силе решение нижестоящего суда об отказе в смягчении приговора Михаилу Шилиманову, занимавшему пост заместителя министра экономики региона. Обвиняемый останется в колонии.

Жалоба Михаила Шилиманова, отправленного в тюрьму за посредничество в получении взятки, была рассмотрена в Областном Свердловском суде.

Сначала Шилиманов подал ходатайство о смягчении приговора в Октябрьский суд — экс-чиновник просил изменить наказание в виде неотбытого срока более мягким видом. Однако районный суд ему отказал. Тогда экс-замминистра подал заявление уже в апелляционную инстанцию.

Областной суд Екатеринбурга оставил решение нижестоящего суда в силе — Шилиманов останется в колонии. Бывшему чиновнику остается сидеть еще чуть более 4 лет.

Он отбывает наказание в ИК строгого режима уже почти 4 года, пишет Интерфакс. Также Шилиманова приговорили к штрафу в размере 13 миллионов.

Ранее по подозрению в коррупции был задержан бывший мэр Среднеуральска Андрей Зашляпин.

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#Александра Никитская#Общество#Свердловская область#Суд#Приговор#Коррупция#Взятка#Михаил Шилиманов#Екатеринбург
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