Апелляционный суд Свердловской области оставил Шилиманова в колонии

Сначала Шилиманов подал ходатайство о смягчении приговора в Октябрьский суд — экс-чиновник просил изменить наказание в виде неотбытого срока более мягким видом. Однако районный суд ему отказал. Тогда экс-замминистра подал заявление уже в апелляционную инстанцию.