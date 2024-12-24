Апелляционный суд Свердловской области оставил Шилиманова в колонии

Posted 24 декабря, 08:31
Published 24 декабря, 08:31
Modified 24 декабря, 08:33
Updated 24 декабря, 08:33
Жалоба Михаила Шилиманова, отправленного в тюрьму за посредничество в получении взятки, была рассмотрена в Областном Свердловском суде.
Сначала Шилиманов подал ходатайство о смягчении приговора в Октябрьский суд — экс-чиновник просил изменить наказание в виде неотбытого срока более мягким видом. Однако районный суд ему отказал. Тогда экс-замминистра подал заявление уже в апелляционную инстанцию.
Областной суд Екатеринбурга оставил решение нижестоящего суда в силе — Шилиманов останется в колонии. Бывшему чиновнику остается сидеть еще чуть более 4 лет.
Он отбывает наказание в ИК строгого режима уже почти 4 года, пишет Интерфакс. Также Шилиманова приговорили к штрафу в размере 13 миллионов.
Ранее по подозрению в коррупции был задержан бывший мэр Среднеуральска Андрей Зашляпин.