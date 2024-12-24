Дерзкий побег, собачьи площадки в Тагиле и бесплатные трамваи на Новый год

В микрорайоне Северный Нижнего Тагила может появиться новая площадка для выгула собак. С такой просьбой люди обратились к главе города Владиславу Пинаеву во время прямой линии. Мэр пообещал выполнить просьбу, однако отметил, что строительство площадки может стать причиной недовольства жителей, у которых нет домашних животных.