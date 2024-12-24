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Posted 24 декабря, 17:19

Published 24 декабря, 17:19

Modified 24 декабря, 17:21

Updated 24 декабря, 17:21

Дерзкий побег, собачьи площадки в Тагиле и бесплатные трамваи на Новый год

Дерзкий побег, собачьи площадки в Тагиле и бесплатные трамваи на Новый год

24 декабря 2024, 17:19
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле трое заключенных сбежали из исправцентра. В городе построят новые площадки для выгула собак. В новогоднюю ночь трамваи будут бесплатно развозить тагильчан по домам. Заключенные показали класс в сварке. Между Гальянкой и Вагонкой запустят новый автобусный маршрут.

В Нижнем Тагиле совершен дерзкий побег из исправительного центра ИК-12. Трое заключенных сломали решетку и скрылись в неизвестном направлении. Мужчины отбывали наказание за совершение краж и порчу имущества. В прокуратуре проведут проверку по факту происшествия и установят, каким образом сотрудники исправцентра контролировали заключенных.

Трое осужденных сбежали из исправцентра в Нижнем Тагиле
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В микрорайоне Северный Нижнего Тагила может появиться новая площадка для выгула собак. С такой просьбой люди обратились к главе города Владиславу Пинаеву во время прямой линии. Мэр пообещал выполнить просьбу, однако отметил, что строительство площадки может стать причиной недовольства жителей, у которых нет домашних животных.

В Нижнем Тагиле планируется построить новые площадки для выгула собак
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В преддверии праздников мэрия подготовила приятный сюрприз для горожан. В новогоднюю ночь трамваи в Нижнем Тагиле будут развозить горожан по домам бесплатно. Уехать можно будет в любой из трех районов.

В Новый год трамваи в Нижнем Тагиле будут работать бесплатно
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Осужденные, отбывающие наказание в ИК-13 Нижнего Тагила, приняли участие в конкурсе на звание лучшего стропальщика и сварщика. Свои профессиональные навыки демонстрировали студенты, которые получают профессию в ПТУ при колонии. Лучшие специалисты по итогам соревнований получили нарады.

Осужденные в Нижнем Тагиле соревнуются в мастерстве сварки и не только
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В Нижнем Тагиле появится новый автобусный маршрут, которому присвоен номер 77. Новенькие автобусы Volgabus, на покупку которых город потратил 65 миллионов рублей, начнут курсировать между Гальянкой и Вагонкой сразу после новогодних праздников.

В Нижнем Тагиле запускают автобусный маршрут №77 Гальянка-Вагонка
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