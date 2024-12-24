Дерзкий побег, собачьи площадки в Тагиле и бесплатные трамваи на Новый год

Posted 24 декабря, 17:19
Published 24 декабря, 17:19
Modified 24 декабря, 17:21
Updated 24 декабря, 17:21
В Нижнем Тагиле совершен дерзкий побег из исправительного центра ИК-12. Трое заключенных сломали решетку и скрылись в неизвестном направлении. Мужчины отбывали наказание за совершение краж и порчу имущества. В прокуратуре проведут проверку по факту происшествия и установят, каким образом сотрудники исправцентра контролировали заключенных.
В микрорайоне Северный Нижнего Тагила может появиться новая площадка для выгула собак. С такой просьбой люди обратились к главе города Владиславу Пинаеву во время прямой линии. Мэр пообещал выполнить просьбу, однако отметил, что строительство площадки может стать причиной недовольства жителей, у которых нет домашних животных.
В преддверии праздников мэрия подготовила приятный сюрприз для горожан. В новогоднюю ночь трамваи в Нижнем Тагиле будут развозить горожан по домам бесплатно. Уехать можно будет в любой из трех районов.
Осужденные, отбывающие наказание в ИК-13 Нижнего Тагила, приняли участие в конкурсе на звание лучшего стропальщика и сварщика. Свои профессиональные навыки демонстрировали студенты, которые получают профессию в ПТУ при колонии. Лучшие специалисты по итогам соревнований получили нарады.
В Нижнем Тагиле появится новый автобусный маршрут, которому присвоен номер 77. Новенькие автобусы Volgabus, на покупку которых город потратил 65 миллионов рублей, начнут курсировать между Гальянкой и Вагонкой сразу после новогодних праздников.