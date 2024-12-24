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Posted 24 декабря, 04:05

Published 24 декабря, 04:05

Modified 24 декабря, 04:07

Updated 24 декабря, 04:07

Два человека погибли в горящем старинном доме в Екатеринбурге

Два человека погибли в горящем старинном доме в Екатеринбурге

24 декабря 2024, 04:05
Фото: Е1.
В Екатеринбурге произошел пожар в двухэтажном доме на Вишневой улице, который был построен в 1929 году. Происшествие случилось вечером 23 декабря 2024 года.

Дом, окутанный пламенем, покинули восемь человек. Через некоторое время к месту ЧП прибыли сотрудники экстренной службы, рассказали в пресс-службе областного МЧС.

Очевидцы рассказали, что в доме были найдены два погибших человека, которые проживали на первом этаже. Предположительно, именно у них вспыхнул огонь.

Напомним, 21 декабря 2024 года в поселке в Свердловской области загорелся частный дом. Во время пожара скончались два человека.

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