Два человека погибли в горящем старинном доме в Екатеринбурге

Posted 24 декабря, 04:05
Published 24 декабря, 04:05
Modified 24 декабря, 04:07
Updated 24 декабря, 04:07
Дом, окутанный пламенем, покинули восемь человек. Через некоторое время к месту ЧП прибыли сотрудники экстренной службы, рассказали в пресс-службе областного МЧС.
Очевидцы рассказали, что в доме были найдены два погибших человека, которые проживали на первом этаже. Предположительно, именно у них вспыхнул огонь.
Напомним, 21 декабря 2024 года в поселке в Свердловской области загорелся частный дом. Во время пожара скончались два человека.