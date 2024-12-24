Екатеринбурженка потравила тараканов и осталась без 5,5 тысячи долларов

После окончания процедуры она вернулась домой и обнаружила, что у нее пропали несколько тысяч долларов на сумму 560 тысяч рублей. Женщина вызвала полицию. Под подозрением кроме дезинсектора находятся также муж и сын женщины. Все трое вину отрицают. Им придется пройти детектор лжи, пишет URA.RU со ссылкой на собственный источник.