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Posted 24 декабря, 08:32

Published 24 декабря, 08:32

Modified 24 декабря, 09:04

Updated 24 декабря, 09:04

Екатеринбурженка потравила тараканов и осталась без 5,5 тысячи долларов

Екатеринбурженка потравила тараканов и осталась без 5,5 тысячи долларов

24 декабря 2024, 08:32
Фото: Изображение Midjourney.
Жительница Екатеринбурга осталась без крупной суммы денег после визита дезинсектора.

Женщина решила избавиться от тараканов и клопов. Для этого она вызвала специалиста. На время уничтожения насекомых хозяйка покинула помещение.

После окончания процедуры она вернулась домой и обнаружила, что у нее пропали несколько тысяч долларов на сумму 560 тысяч рублей. Женщина вызвала полицию. Под подозрением кроме дезинсектора находятся также муж и сын женщины. Все трое вину отрицают. Им придется пройти детектор лжи, пишет URA.RU со ссылкой на собственный источник.

В Екатеринбурге администратор магазина шуб украла из кассы почти 800 тысяч рублей.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Кража#Кража денег#Екатеринбург#Инцидент
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