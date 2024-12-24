Екатеринбурженка потравила тараканов и осталась без 5,5 тысячи долларов

Posted 24 декабря, 08:32
Published 24 декабря, 08:32
Modified 24 декабря, 09:04
Updated 24 декабря, 09:04
Женщина решила избавиться от тараканов и клопов. Для этого она вызвала специалиста. На время уничтожения насекомых хозяйка покинула помещение.
После окончания процедуры она вернулась домой и обнаружила, что у нее пропали несколько тысяч долларов на сумму 560 тысяч рублей. Женщина вызвала полицию. Под подозрением кроме дезинсектора находятся также муж и сын женщины. Все трое вину отрицают. Им придется пройти детектор лжи, пишет URA.RU со ссылкой на собственный источник.
В Екатеринбурге администратор магазина шуб украла из кассы почти 800 тысяч рублей.