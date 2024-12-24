Екатеринбуржец чуть не взорвал салютом торговый центр

Posted 24 декабря, 14:09
Published 24 декабря, 14:09
Modified 24 декабря, 14:11
Updated 24 декабря, 14:11
В столице Среднего Урала в торгово-развлекательном центре «Мегаполис» молодой человек решил «устроить праздник» посетителям и зажечь фейерверк прямо в здании, рядом с банкоматами.
Прежде чем извлечь фейерверк из упаковки, житель Екатеринбурга вел разговор по телефону. Видимо, получив одобрение своих действий, он достал праздничный салют и уже собирался поджечь фитили, сообщает «КП-Екатеринбург».
Но его прервали местные жители, обернувшиеся на движения за их спиной. Двое мужчин выхватили у молодого человека фейерверк и скрутили его на полу, не позволив совершить задуманное.
На место произошедшего прибыли сотрудники территориального ОВД, чтобы разобраться в сложившейся ситуации.
Напомним, что ранее подростки в Перми устроили «перестрелку» фейерверками.