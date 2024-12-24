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Posted 24 декабря, 14:09

Published 24 декабря, 14:09

Modified 24 декабря, 14:11

Updated 24 декабря, 14:11

В Екатеринбурге молодой человек хотел зажечь фейерверк в ТЦ

Екатеринбуржец чуть не взорвал салютом торговый центр

24 декабря 2024, 14:09
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге молодой человек хотел зажечь фейерверк в ТЦ

24 декабря двое мужчин без посторонней помощи задержали молодого человека в торговом центре, когда он пытался запустить фейерверк внутри здания.

В столице Среднего Урала в торгово-развлекательном центре «Мегаполис» молодой человек решил «устроить праздник» посетителям и зажечь фейерверк прямо в здании, рядом с банкоматами.

Прежде чем извлечь фейерверк из упаковки, житель Екатеринбурга вел разговор по телефону. Видимо, получив одобрение своих действий, он достал праздничный салют и уже собирался поджечь фитили, сообщает «КП-Екатеринбург».

Но его прервали местные жители, обернувшиеся на движения за их спиной. Двое мужчин выхватили у молодого человека фейерверк и скрутили его на полу, не позволив совершить задуманное.

На место произошедшего прибыли сотрудники территориального ОВД, чтобы разобраться в сложившейся ситуации.

Напомним, что ранее подростки в Перми устроили «перестрелку» фейерверками.

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